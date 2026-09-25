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Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)

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Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736950
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)
12 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х1
Вес, г.
29

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)

Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR5, обладает емкостью 8 ГБ и 288-контактным модулем DIMM. Предельная частота работы устройства достигает 5600 МГц, а пропускная способность – 44800 Мб/с.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена с учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность и надежность. Модуль относится к классу DDR5, обладает емкостью 8 ГБ и 288-контактным модулем DIMM. Предельная частота работы устройства достигает 5600 МГц, а пропускная способность – 44800 Мб/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston DDR5 8GB 5600MHz (KCP556US6-8) - стоимость товара 12370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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