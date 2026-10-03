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Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)

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Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
17-17-17-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 220196
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Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)
12 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
16

Описание товара Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти - надежное решение для апгрейда ноутбука или компактного настольного компьютера. Он отлично подойдет для офисной работы, учёбы и повседневного использования, где требуется отзывчивость системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для комфортной многозадачности, избавляя от неприятных ""тормозов"" при переключении между программами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Не пытайтесь установить его в стандартный настольный компьютер, так как физически он не подойдет к разъёмам DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбуков. Частота 2400 МГц обеспечивает стабильную и быструю работу системы, заметно ускоряя загрузку приложений и отклик в повседневных задачах. Такой скорости достаточно для плавного воспроизведения мультимедиа, работы в офисных пакетах и даже для некоторых не самых требовательных игр, где производительность не упирается в графический процессор.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Тайминги, включая CL17, являются типичными для данной частоты и обеспечивают оптимальную латентность для стабильной работы. Этот модуль не поддерживает автоматические профили разгона XMP, так как в ноутбуках такие настройки встречаются редко; память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата вашего устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством ноутбуков и систем на базе процессоров Intel и AMD, выпущенных за последние несколько лет и использующих память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку поколения памяти не взаимозаменяемы. Также стоит проверить технические характеристики устройства на предмет поддерживаемого максимального объёма и частоты памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение на штатных частотах не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск механического конфликта с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке для апгрейда проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или планируете ли вы заменить уже установленную память. Смешивание модулей разных производителей, объёмов или частот может привести к нестабильной работе на более низких настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль пригодным только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 2400 МГц; многие ноутбуки могут автоматически понизить её до стандартных 2133 МГц или другой поддерживаемой величины. Этот модуль оптимален для пользователей, желающих увеличить отзывчивость и многозадачность своего ноутбука без излишних затрат. Если вам нужна память для игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции, следует рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP и более высокими частотами.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти - надежное решение для апгрейда ноутбука или компактного настольного компьютера. Он отлично подойдет для офисной работы, учёбы и повседневного использования, где требуется отзывчивость системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для комфортной многозадачности, избавляя от неприятных ""тормозов"" при переключении между программами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Не пытайтесь установить его в стандартный настольный компьютер, так как физически он не подойдет к разъёмам DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбуков. Частота 2400 МГц обеспечивает стабильную и быструю работу системы, заметно ускоряя загрузку приложений и отклик в повседневных задачах. Такой скорости достаточно для плавного воспроизведения мультимедиа, работы в офисных пакетах и даже для некоторых не самых требовательных игр, где производительность не упирается в графический процессор.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Тайминги, включая CL17, являются типичными для данной частоты и обеспечивают оптимальную латентность для стабильной работы. Этот модуль не поддерживает автоматические профили разгона XMP, так как в ноутбуках такие настройки встречаются редко; память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата вашего устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством ноутбуков и систем на базе процессоров Intel и AMD, выпущенных за последние несколько лет и использующих память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку поколения памяти не взаимозаменяемы. Также стоит проверить технические характеристики устройства на предмет поддерживаемого максимального объёма и частоты памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение на штатных частотах не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск механического конфликта с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке для апгрейда проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или планируете ли вы заменить уже установленную память. Смешивание модулей разных производителей, объёмов или частот может привести к нестабильной работе на более низких настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль пригодным только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 2400 МГц; многие ноутбуки могут автоматически понизить её до стандартных 2133 МГц или другой поддерживаемой величины. Этот модуль оптимален для пользователей, желающих увеличить отзывчивость и многозадачность своего ноутбука без излишних затрат. Если вам нужна память для игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции, следует рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP и более высокими частотами.

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Отзывы


Купить Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S) - по цене 12070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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