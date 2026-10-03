Описание товара Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 SODIMM (PSD416G24002S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти - надежное решение для апгрейда ноутбука или компактного настольного компьютера. Он отлично подойдет для офисной работы, учёбы и повседневного использования, где требуется отзывчивость системы при работе с документами, браузером с множеством вкладок и нетребовательными приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает достаточный запас для комфортной многозадачности, избавляя от неприятных ""тормозов"" при переключении между программами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по современному стандарту DDR4, что обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важнейшая особенность - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы с соответствующими слотами. Не пытайтесь установить его в стандартный настольный компьютер, так как физически он не подойдет к разъёмам DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства современных ноутбуков. Частота 2400 МГц обеспечивает стабильную и быструю работу системы, заметно ускоряя загрузку приложений и отклик в повседневных задачах. Такой скорости достаточно для плавного воспроизведения мультимедиа, работы в офисных пакетах и даже для некоторых не самых требовательных игр, где производительность не упирается в графический процессор.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению, что критически важно для ноутбуков. Тайминги, включая CL17, являются типичными для данной частоты и обеспечивают оптимальную латентность для стабильной работы. Этот модуль не поддерживает автоматические профили разгона XMP, так как в ноутбуках такие настройки встречаются редко; память будет работать на максимальной частоте, которую поддерживает процессор и материнская плата вашего устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством ноутбуков и систем на базе процессоров Intel и AMD, выпущенных за последние несколько лет и использующих память DDR4. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старый DDR3 или новый DDR5, поскольку поколения памяти не взаимозаменяемы. Также стоит проверить технические характеристики устройства на предмет поддерживаемого максимального объёма и частоты памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где пространство строго ограничено, а тепловыделение на штатных частотах не требует дополнительного охлаждения. Отсутствие радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и исключает риск механического конфликта с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает скорость обмена данными, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При покупке для апгрейда проверьте, есть ли в вашем ноутбуке свободный слот, или планируете ли вы заменить уже установленную память. Смешивание модулей разных производителей, объёмов или частот может привести к нестабильной работе на более низких настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, делающий модуль пригодным только для ноутбуков и компактных систем. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает частоту 2400 МГц; многие ноутбуки могут автоматически понизить её до стандартных 2133 МГц или другой поддерживаемой величины. Этот модуль оптимален для пользователей, желающих увеличить отзывчивость и многозадачность своего ноутбука без излишних затрат. Если вам нужна память для игрового ПК или высокопроизводительной рабочей станции, следует рассматривать комплекты DIMM с поддержкой XMP и более высокими частотами.