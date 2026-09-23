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Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800 купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800

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Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 
Начислим 247 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733155
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
15 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ТМИ
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Вес, г.
20

Описание товара Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800

состоящий из одного модуля объемом 8 гигабайт, открывает путь к современным стандартам скорости и эффективности работы системы. Данная память выполнена в распространенном форм-факторе для настольных компьютеров, что обеспечивает ее совместимость с большинством современных материнских плат. Сердцем этого модуля является передовая технология памяти пятого поколения, которая пришла на смену предыдущим решениям, предлагая значительный прирост в скорости обмена данными и общую энергоэффективность. Базовая тактовая частота этого модуля составляет 4800 мегагерц, что позволяет достичь впечатляющей пропускной способности на уровне 38400 мегабайт в секунду. Это означает, что ваши приложения и операционная система будут загружаться быстрее, а работа с объемными файлами и многозадачность станут заметно комфортнее. Использование одного модуля объемом 8 гигабайт дает вам отличную стартовую точку для сборки или апгрейда системы. Такой объем памяти достаточен для уверенной работы офисных приложений, просмотра мультимедийного контента в высоком разрешении и веб-серфинга с большим количеством вкладок. Это разумный выбор для формирования базового конфигурационного набора, который в дальнейшем можно легко расширить, установив дополнительный аналогичный модуль для активации двухканального режима и еще большего повышения отзывчивости компьютера. Модуль выполнен в сдержанном и классическом дизайне. На печатной плате использован зеленый цвет, что является традиционным для многих надежных компонентов. Конструкция не предусматривает отдельной системы охлаждения или массивных радиаторов, что говорит о его энергоэффективности и стабильной работе в штатном режиме без экстремального разгона. Это решение обеспечивает также отличную совместимость с крупными процессорными кулерами, исключая риск механического конфликта внутри корпуса. Выбирая этот модуль оперативной памяти, вы инвестируете в стабильность и быстродействие вашего компьютера на базе актуальной платформы. Он станет тем надежным и предсказуемым компонентом, который без лишней помпы и сложностей честно выполняет свою работу, обеспечивая системе необходимый запас скорости для повседневных задач и требовательных приложений. Это простой и логичный шаг к модернизации, который принесет ощутимый результат.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800




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Характеристики
Бренд
ТМИ
Форм-фактор
DIMM
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Россия
Описание
состоящий из одного модуля объемом 8 гигабайт, открывает путь к современным стандартам скорости и эффективности работы системы. Данная память выполнена в распространенном форм-факторе для настольных компьютеров, что обеспечивает ее совместимость с большинством современных материнских плат. Сердцем этого модуля является передовая технология памяти пятого поколения, которая пришла на смену предыдущим решениям, предлагая значительный прирост в скорости обмена данными и общую энергоэффективность. Базовая тактовая частота этого модуля составляет 4800 мегагерц, что позволяет достичь впечатляющей пропускной способности на уровне 38400 мегабайт в секунду. Это означает, что ваши приложения и операционная система будут загружаться быстрее, а работа с объемными файлами и многозадачность станут заметно комфортнее. Использование одного модуля объемом 8 гигабайт дает вам отличную стартовую точку для сборки или апгрейда системы. Такой объем памяти достаточен для уверенной работы офисных приложений, просмотра мультимедийного контента в высоком разрешении и веб-серфинга с большим количеством вкладок. Это разумный выбор для формирования базового конфигурационного набора, который в дальнейшем можно легко расширить, установив дополнительный аналогичный модуль для активации двухканального режима и еще большего повышения отзывчивости компьютера. Модуль выполнен в сдержанном и классическом дизайне. На печатной плате использован зеленый цвет, что является традиционным для многих надежных компонентов. Конструкция не предусматривает отдельной системы охлаждения или массивных радиаторов, что говорит о его энергоэффективности и стабильной работе в штатном режиме без экстремального разгона. Это решение обеспечивает также отличную совместимость с крупными процессорными кулерами, исключая риск механического конфликта внутри корпуса. Выбирая этот модуль оперативной памяти, вы инвестируете в стабильность и быстродействие вашего компьютера на базе актуальной платформы. Он станет тем надежным и предсказуемым компонентом, который без лишней помпы и сложностей честно выполняет свою работу, обеспечивая системе необходимый запас скорости для повседневных задач и требовательных приложений. Это простой и логичный шаг к модернизации, который принесет ощутимый результат.


Теги товара: DIMM, 8 Гб, 8 Гб DDR4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800 - этот товар вы можете купить по цене 15430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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