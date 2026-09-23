Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800
состоящий из одного модуля объемом 8 гигабайт, открывает путь к современным стандартам скорости и эффективности работы системы. Данная память выполнена в распространенном форм-факторе для настольных компьютеров, что обеспечивает ее совместимость с большинством современных материнских плат. Сердцем этого модуля является передовая технология памяти пятого поколения, которая пришла на смену предыдущим решениям, предлагая значительный прирост в скорости обмена данными и общую энергоэффективность. Базовая тактовая частота этого модуля составляет 4800 мегагерц, что позволяет достичь впечатляющей пропускной способности на уровне 38400 мегабайт в секунду. Это означает, что ваши приложения и операционная система будут загружаться быстрее, а работа с объемными файлами и многозадачность станут заметно комфортнее. Использование одного модуля объемом 8 гигабайт дает вам отличную стартовую точку для сборки или апгрейда системы. Такой объем памяти достаточен для уверенной работы офисных приложений, просмотра мультимедийного контента в высоком разрешении и веб-серфинга с большим количеством вкладок. Это разумный выбор для формирования базового конфигурационного набора, который в дальнейшем можно легко расширить, установив дополнительный аналогичный модуль для активации двухканального режима и еще большего повышения отзывчивости компьютера. Модуль выполнен в сдержанном и классическом дизайне. На печатной плате использован зеленый цвет, что является традиционным для многих надежных компонентов. Конструкция не предусматривает отдельной системы охлаждения или массивных радиаторов, что говорит о его энергоэффективности и стабильной работе в штатном режиме без экстремального разгона. Это решение обеспечивает также отличную совместимость с крупными процессорными кулерами, исключая риск механического конфликта внутри корпуса. Выбирая этот модуль оперативной памяти, вы инвестируете в стабильность и быстродействие вашего компьютера на базе актуальной платформы. Он станет тем надежным и предсказуемым компонентом, который без лишней помпы и сложностей честно выполняет свою работу, обеспечивая системе необходимый запас скорости для повседневных задач и требовательных приложений. Это простой и логичный шаг к модернизации, который принесет ощутимый результат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 980 руб.3745 руб. в СплитОперативная память Kingston DDR5 8GB 5600MHz CL40 DIMM (KF556C40...
-
В наличииЦена 15 470 руб.3868 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 8GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS6-8...
-
В наличииЦена 15 720 руб.3930 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4SFRA32A) (re...
-
В наличииЦена 15 970 руб.3993 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston CL40 8Gb PC41600, 5200Mhz (KF55...
-
В наличииЦена 16 180 руб.4045 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR4 16GB 3200MHz Signature Premium (...
-
В наличииЦена 16 550 руб.4138 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston CL22 16Gb 3200Mhz (KVR32S22D8/1...
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 16Gb 3200MHz (CT16G4DFRA32A)
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитПамять оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast 16Gb 3200Mhz (KF432...
-
В наличииЦена 16 650 руб.4163 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 16Gb 3200MHz (KVR32S22S8/16)
-
В наличииЦена 17 410 руб.4353 руб. в СплитОперативная память Samsung 32Gb UDIMM DDR4 PC4-25600, 3200, CL22...
-
В наличииЦена 17 550 руб.4388 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Memory 16Gb 2666MHz (PSD416G2666...
-
В наличииЦена 17 950 руб.4488 руб. в СплитОперативная память ТМИ UDIMM 8Gb DDR4-3200 (PC4-25600), 1024x8, ...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
Отзывы о товаре Модуль памяти ТМИ UDIMM 8ГБ DDR5-4800