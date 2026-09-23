Top.Mail.Ru
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 1
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 2
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 3
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
  • Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 1
  • Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 2
  • Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 3
  • Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
13 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
80

Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для базовой сборки или апгрейда офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными приложениями, но для современных игр или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео такого объёма может оказаться недостаточно. Это оптимальный выбор для создания недорогой системы на новой платформе DDR5, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не максимальная производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению на данный момент. Ключевые улучшения DDR5 включают более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе U-DIMM для настольных персональных компьютеров, поэтому он не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 5600 МГц. Такая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в повседневных задачах. Однако стоит понимать, что один модуль работает в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальный прирост производительности по сравнению с двухканальным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль, скорее всего, использует профиль автоматического разгона XMP 3.0. Это позволяет системе автоматически применять нужные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов (например, CAS Latency) и рабочего напряжения следует уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на итоговую задержку доступа к данным.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 предназначена для использования с современными настольными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также поддержка конкретной частоты, особенно такой высокой, как 5600 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по обозначению в модели, этот модуль, вероятно, не оснащён массивным радиатором охлаждения и представляет собой так называемую планку с односторонним или двухсторонним расположением чипов. Подобное решение делает модуль компактным и не создаст проблем с установкой даже под крупным процессорным кулером. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках нагрев может быть выше, чем у моделей с радиаторами, но для штатной работы на заявленных частотах этого обычно достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объём памяти, лучше сразу купить два модуля в составе одного комплекта (кита), чтобы гарантировать их идеальную совместимость и стабильную работу в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим. Для игровых или рабочих систем мы рекомендуем рассматривать комплекты из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, возможно, потребуется обновить BIOS для стабильной работы. Этот модуль – отличный бюджетный старт для платформы DDR5, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ оперативной памяти, рациональнее сразу выбрать комплект из двух модулей по 8 или 16 ГБ каждый.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
46
Тайминги
46-45-45
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для базовой сборки или апгрейда офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными приложениями, но для современных игр или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео такого объёма может оказаться недостаточно. Это оптимальный выбор для создания недорогой системы на новой платформе DDR5, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не максимальная производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению на данный момент. Ключевые улучшения DDR5 включают более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе U-DIMM для настольных персональных компьютеров, поэтому он не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 5600 МГц. Такая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в повседневных задачах. Однако стоит понимать, что один модуль работает в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальный прирост производительности по сравнению с двухканальным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль, скорее всего, использует профиль автоматического разгона XMP 3.0. Это позволяет системе автоматически применять нужные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов (например, CAS Latency) и рабочего напряжения следует уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на итоговую задержку доступа к данным.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 предназначена для использования с современными настольными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также поддержка конкретной частоты, особенно такой высокой, как 5600 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по обозначению в модели, этот модуль, вероятно, не оснащён массивным радиатором охлаждения и представляет собой так называемую планку с односторонним или двухсторонним расположением чипов. Подобное решение делает модуль компактным и не создаст проблем с установкой даже под крупным процессорным кулером. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках нагрев может быть выше, чем у моделей с радиаторами, но для штатной работы на заявленных частотах этого обычно достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объём памяти, лучше сразу купить два модуля в составе одного комплекта (кита), чтобы гарантировать их идеальную совместимость и стабильную работу в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим. Для игровых или рабочих систем мы рекомендуем рассматривать комплекты из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, возможно, потребуется обновить BIOS для стабильной работы. Этот модуль – отличный бюджетный старт для платформы DDR5, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ оперативной памяти, рациональнее сразу выбрать комплект из двух модулей по 8 или 16 ГБ каждый.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S) - по цене 13400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...