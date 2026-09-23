Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR5 5600 U-DIMM (AD5U56008G-S)
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для базовой сборки или апгрейда офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными приложениями, но для современных игр или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео такого объёма может оказаться недостаточно. Это оптимальный выбор для создания недорогой системы на новой платформе DDR5, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не максимальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению на данный момент. Ключевые улучшения DDR5 включают более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе U-DIMM для настольных персональных компьютеров, поэтому он не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 5600 МГц. Такая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в повседневных задачах. Однако стоит понимать, что один модуль работает в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальный прирост производительности по сравнению с двухканальным комплектом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль, скорее всего, использует профиль автоматического разгона XMP 3.0. Это позволяет системе автоматически применять нужные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов (например, CAS Latency) и рабочего напряжения следует уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на итоговую задержку доступа к данным.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для использования с современными настольными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также поддержка конкретной частоты, особенно такой высокой, как 5600 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по обозначению в модели, этот модуль, вероятно, не оснащён массивным радиатором охлаждения и представляет собой так называемую планку с односторонним или двухсторонним расположением чипов. Подобное решение делает модуль компактным и не создаст проблем с установкой даже под крупным процессорным кулером. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках нагрев может быть выше, чем у моделей с радиаторами, но для штатной работы на заявленных частотах этого обычно достаточно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объём памяти, лучше сразу купить два модуля в составе одного комплекта (кита), чтобы гарантировать их идеальную совместимость и стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим. Для игровых или рабочих систем мы рекомендуем рассматривать комплекты из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, возможно, потребуется обновить BIOS для стабильной работы. Этот модуль – отличный бюджетный старт для платформы DDR5, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ оперативной памяти, рациональнее сразу выбрать комплект из двух модулей по 8 или 16 ГБ каждый.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для базовой сборки или апгрейда офисного или домашнего мультимедийного компьютера. Объём в 8 ГБ позволит комфортно работать с документами, веб-серфингом с множеством вкладок и нетребовательными приложениями, но для современных игр или ресурсоёмких задач вроде монтажа видео такого объёма может оказаться недостаточно. Это оптимальный выбор для создания недорогой системы на новой платформе DDR5, где приоритетом является стабильность и совместимость, а не максимальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению на данный момент. Ключевые улучшения DDR5 включают более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с предыдущим DDR4. Модуль выполнен в форм-факторе U-DIMM для настольных персональных компьютеров, поэтому он не подходит для ноутбуков или компактных систем, где используются планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает 8 ГБ оперативной памяти, работающей на частоте 5600 МГц. Такая частота обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в повседневных задачах. Однако стоит понимать, что один модуль работает в одноканальном режиме, что ограничивает потенциальный прирост производительности по сравнению с двухканальным комплектом.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль, скорее всего, использует профиль автоматического разгона XMP 3.0. Это позволяет системе автоматически применять нужные настройки частоты, таймингов и напряжения прямо из BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Конкретные значения таймингов (например, CAS Latency) и рабочего напряжения следует уточнять в спецификациях модели, так как они напрямую влияют на итоговую задержку доступа к данным.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 предназначена для использования с современными настольными платформами Intel (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD (сокет AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Также поддержка конкретной частоты, особенно такой высокой, как 5600 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по обозначению в модели, этот модуль, вероятно, не оснащён массивным радиатором охлаждения и представляет собой так называемую планку с односторонним или двухсторонним расположением чипов. Подобное решение делает модуль компактным и не создаст проблем с установкой даже под крупным процессорным кулером. С другой стороны, при длительных интенсивных нагрузках нагрев может быть выше, чем у моделей с радиаторами, но для штатной работы на заявленных частотах этого обычно достаточно.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как правило, через один от первого. Если вы планируете в будущем расширять объём памяти, лучше сразу купить два модуля в составе одного комплекта (кита), чтобы гарантировать их идеальную совместимость и стабильную работу в двухканальном режиме.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это использование одного модуля, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим. Для игровых или рабочих систем мы рекомендуем рассматривать комплекты из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 5600 МГц, возможно, потребуется обновить BIOS для стабильной работы. Этот модуль – отличный бюджетный старт для платформы DDR5, но если ваши задачи требуют более 16 ГБ оперативной памяти, рациональнее сразу выбрать комплект из двух модулей по 8 или 16 ГБ каждый.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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