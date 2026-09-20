Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 3200-22 16GB (EL.16G21.GSH)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, которым нужен сбалансированный апгрейд или сборка неигрового компьютера. Его объема в 16 ГБ достаточно для комфортной работы с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, легким и средним монтажом фото или видео, а также для запуска большинства современных игр на высоких настройках. Эта планка предлагает оптимальное соотношение цены и производительности, закрывая потребности домашних и офисных систем, где не требуется экстремальная скорость, но важен достаточный запас оперативной памяти для многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM, работающий на современном стандарте DDR4. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты под DDR4, и не подойдет к более старым платформам с DDR3 или новейшим с DDR5. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стационарных компьютеров, поэтому для ноутбуков или мини-ПК потребуются модули другого размера - SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 16 ГБ, что сегодня считается комфортным минимумом для большинства задач. Его эффективная частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжелыми приложениями и ускоренной обработке данных. В сравнении с базовыми частотами в 2133 или 2400 МГц, этот показатель дает ощутимый прирост в производительности, особенно в процессорозависимых сценариях и интегрированной графике.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, обозначаемые как тайминги, у данной модели составляют CL22. Этот параметр указывает на латентность, и в сочетании с частотой 3200 МГц он предлагает хороший баланс скорости отклика. Для своей частоты модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно составляющем 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация профиля Intel XMP в BIOS материнской платы, что автоматически настраивает нужные параметры, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты, например 3200 МГц, зависит от возможностей процессора и материнской платы. Некоторые базовые чипсеты или более старые процессоры могут не поддерживать такие частоты в полной мере, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации своей материнской платы и процессора на предмет поддержки XMP-профилей и частот выше 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое модулем при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это способствует стабильности системы и продлевает срок службы компонентов. Радиатор имеет компактную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к сокету слоты. Дизайн радиатора строгий и функциональный, без подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим, рекомендуется устанавливать память парами. То есть для достижения двухканального режима и удвоенной пропускной способности вам потребуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Расширяя объем в будущем, старайтесь подбирать планки с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и напряжением.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности вашей платформы. Для сборки с нуля лучше сразу рассмотреть комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает разгон памяти через XMP, иначе модуль может работать на стандартной для платформы частоте, например 2133 МГц. Данная память оптимальна для тех, кто хочет добавить объем к существующей системе или собрать бюджетный ПК с последующим переходом на двухканальный режим, но для игровых сборок с высокими FPS предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей.