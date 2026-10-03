Память оперативная Samsung DDR5 32GB SODIMM 5600MHz (M425R4GA3BB0-CWM)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Samsung DDR5 32GB SODIMM 5600MHz (M425R4GA3BB0-CWM)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для владельцев современных ноутбуков и компактных настольных систем, которые стремятся к быстрой и плавной работе в профессиональных и творческих приложениях. Его объема в 32 ГБ с лихвой хватит для работы с крупными базами данных, сложными чертежами в инженерных пакетах или редактирования видео в разрешении 4K и выше. В отличие от базовых 8-гигабайтных комплектов, эта планка обеспечит комфортную многозадачность с десятками вкладок браузера, мессенджерами и фоновыми процессами без ощутимых тормозов и подкачек на диск.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует актуальный стандарт DDR5, который приходит на смену DDR4, предлагая возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы форм-фактора mini-ITX. Это накладывает строгое ограничение по совместимости, так как физически он не встанет в стандартный слот DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный для мобильной платформы объём в 32 ГБ, что делает его отличным выбором для ресурсоёмких задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими архивами и скорость рендеринга в приложениях для 3D-моделирования. Связка большого объёма и высокой скорости позволяет системе быстро работать с огромными массивами данных, минимизируя задержки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на пониженном напряжении, характерном для стандарта DDR5, что положительно сказывается на энергопотреблении и тепловыделении в компактном корпусе ноутбука. Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на заявленной высокой частоте, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для простоты использования многие ноутбуки с процессорами Intel 12-го поколения и новее, а также с чипами AMD Ryzen 6000/7000 серий для ноутбуков, автоматически конфигурируют память на максимально поддерживаемую частоту, часто без необходимости активации отдельного профиля XMP.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это означает, что для его работы потребуется платформа на базе мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H/U) и новее или AMD Ryzen 6000 серии (Rembrandt) и новее. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объём памяти на канал и частоту, так как некоторые производители могут накладывать ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM модулей компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где важна низкая высота компонентов для обеспечения тонкого корпуса и эффективного обдува системой охлаждения платформы. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, что, впрочем, не имеет значения, так как после установки он будет скрыт под крышкой ноутбука.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуках с двумя слотами памяти рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля, что активирует двухканальный режим работы и значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять объём в будущем, идеальным решением будет покупка второго такого же модуля для создания сбалансированного комплекта и избежания потенциальных проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с предыдущими поколениями DDR3/DDR4 и слотами DIMM для настольных ПК. Убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда и поддерживает именно DDR5, так как модуль не вставится в слот под DDR4. Также помните, что итоговая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и политиками производителя ноутбука, поэтому она может быть ниже заявленных 5600 МГц, если платформа на это не рассчитана. Этот модуль - оптимальный выбор для профессиональных пользователей ноутбуков, которым нужен солидный запас оперативной памяти для работы с тяжелыми приложениями, в то время как геймерам для настольных ПК стоит обратить внимание на комплекты DIMM с радиаторами и поддержкой XMP.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для владельцев современных ноутбуков и компактных настольных систем, которые стремятся к быстрой и плавной работе в профессиональных и творческих приложениях. Его объема в 32 ГБ с лихвой хватит для работы с крупными базами данных, сложными чертежами в инженерных пакетах или редактирования видео в разрешении 4K и выше. В отличие от базовых 8-гигабайтных комплектов, эта планка обеспечит комфортную многозадачность с десятками вкладок браузера, мессенджерами и фоновыми процессами без ощутимых тормозов и подкачек на диск.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует актуальный стандарт DDR5, который приходит на смену DDR4, предлагая возросшую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, что означает компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые материнские платы форм-фактора mini-ITX. Это накладывает строгое ограничение по совместимости, так как физически он не встанет в стандартный слот DIMM для полноразмерных настольных компьютеров.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает внушительный для мобильной платформы объём в 32 ГБ, что делает его отличным выбором для ресурсоёмких задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе с большими архивами и скорость рендеринга в приложениях для 3D-моделирования. Связка большого объёма и высокой скорости позволяет системе быстро работать с огромными массивами данных, минимизируя задержки.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память работает на пониженном напряжении, характерном для стандарта DDR5, что положительно сказывается на энергопотреблении и тепловыделении в компактном корпусе ноутбука. Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на заявленной высокой частоте, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для простоты использования многие ноутбуки с процессорами Intel 12-го поколения и новее, а также с чипами AMD Ryzen 6000/7000 серий для ноутбуков, автоматически конфигурируют память на максимально поддерживаемую частоту, часто без необходимости активации отдельного профиля XMP.
Совместимость с платформой
Модуль совместим исключительно с ноутбуками и компактными системами, оборудованными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это означает, что для его работы потребуется платформа на базе мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-H/U) и новее или AMD Ryzen 6000 серии (Rembrandt) и новее. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемый объём памяти на канал и частоту, так как некоторые производители могут накладывать ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM модулей компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где важна низкая высота компонентов для обеспечения тонкого корпуса и эффективного обдува системой охлаждения платформы. Внешний вид модуля лаконичный и функциональный, что, впрочем, не имеет значения, так как после установки он будет скрыт под крышкой ноутбука.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для достижения максимальной производительности в ноутбуках с двумя слотами памяти рекомендуется устанавливать два одинаковых модуля, что активирует двухканальный режим работы и значительно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширять объём в будущем, идеальным решением будет покупка второго такого же модуля для создания сбалансированного комплекта и избежания потенциальных проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с предыдущими поколениями DDR3/DDR4 и слотами DIMM для настольных ПК. Убедитесь, что ваш ноутбук имеет свободный слот для апгрейда и поддерживает именно DDR5, так как модуль не вставится в слот под DDR4. Также помните, что итоговая рабочая частота будет определяться контроллером памяти процессора и политиками производителя ноутбука, поэтому она может быть ниже заявленных 5600 МГц, если платформа на это не рассчитана. Этот модуль - оптимальный выбор для профессиональных пользователей ноутбуков, которым нужен солидный запас оперативной памяти для работы с тяжелыми приложениями, в то время как геймерам для настольных ПК стоит обратить внимание на комплекты DIMM с радиаторами и поддержкой XMP.
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