Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 2666MHz (DGMAD42666016S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 2666MHz (DGMAD42666016S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 оптимально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, интернет-браузером с множеством вкладок, просмотра видео и нетребовательных игр. Он станет хорошим выбором для замены устаревшей или маломощной памяти в готовых системах, где важна надёжная работа на штатных настройках, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически несовместима со слотами для более старых стандартов DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2666 МГц находится в нижней части спектра для DDR4, обеспечивая стабильную и достаточную пропускную способность для офисных приложений и веб-сёрфинга. Для современных игр и профессиональных задач, чувствительных к скорости памяти, частота 2666 МГц может стать ограничивающим фактором, но для целевых систем она предлагает заметный прирост по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорее всего, данный модуль использует стандартные тайминги и работает на номинальном для DDR4 напряжении 1.2 В, обеспечивая низкое энергопотребление и нагрев. Поддержка технологии Intel XMP для автоматического разгона до заявленной частоты в данном случае маловероятна, что характерно для бюджетных решений. Память рассчитана на работу на штатных настройках материнской платы, что гарантирует максимальную стабильность и совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4. Для выхода на частоту 2666 МГц необходимо, чтобы её официально поддерживали как установленный процессор (например, Intel Core i3, i5, i7 соответствующих поколений или AMD Ryzen), так и чипсет материнской платы. На многих платах память по умолчанию может запуститься на более низкой частоте (2133/2400 МГц), и для активации полной скорости может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, вероятно, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение остаётся в безопасных пределах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобрести сразу два таких модуля или в дальнейшем докупать максимально похожую по характеристикам планку, хотя полная гарантия стабильности в двухканальном режиме даётся только при использовании памяти из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под DDR4, а процессор поддерживает работу с памятью на частоте 2666 МГц. Этот модуль — разумный выбор для экономичного увеличения объёма ОЗУ или сборки системы с акцентом на надёжность, а не на рекордную скорость. Если ваша цель — производительный игровой ПК или рабочая станция, лучше рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старых систем на базе DDR3 или покупки памяти для ноутбука (форм-фактор SO-DIMM) данный модуль не подходит.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 оптимально подходит для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортной работы с документами, интернет-браузером с множеством вкладок, просмотра видео и нетребовательных игр. Он станет хорошим выбором для замены устаревшей или маломощной памяти в готовых системах, где важна надёжная работа на штатных настройках, а не экстремальная производительность.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR4 физически несовместима со слотами для более старых стандартов DDR3 или новых DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным балансом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2666 МГц находится в нижней части спектра для DDR4, обеспечивая стабильную и достаточную пропускную способность для офисных приложений и веб-сёрфинга. Для современных игр и профессиональных задач, чувствительных к скорости памяти, частота 2666 МГц может стать ограничивающим фактором, но для целевых систем она предлагает заметный прирост по сравнению с базовыми частотами 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Скорее всего, данный модуль использует стандартные тайминги и работает на номинальном для DDR4 напряжении 1.2 В, обеспечивая низкое энергопотребление и нагрев. Поддержка технологии Intel XMP для автоматического разгона до заявленной частоты в данном случае маловероятна, что характерно для бюджетных решений. Память рассчитана на работу на штатных настройках материнской платы, что гарантирует максимальную стабильность и совместимость.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4. Для выхода на частоту 2666 МГц необходимо, чтобы её официально поддерживали как установленный процессор (например, Intel Core i3, i5, i7 соответствующих поколений или AMD Ryzen), так и чипсет материнской платы. На многих платах память по умолчанию может запуститься на более низкой частоте (2133/2400 МГц), и для активации полной скорости может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, вероятно, выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, так как тепловыделение остаётся в безопасных пределах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется приобрести сразу два таких модуля или в дальнейшем докупать максимально похожую по характеристикам планку, хотя полная гарантия стабильности в двухканальном режиме даётся только при использовании памяти из одного комплекта.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно под DDR4, а процессор поддерживает работу с памятью на частоте 2666 МГц. Этот модуль — разумный выбор для экономичного увеличения объёма ОЗУ или сборки системы с акцентом на надёжность, а не на рекордную скорость. Если ваша цель — производительный игровой ПК или рабочая станция, лучше рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Для апгрейда старых систем на базе DDR3 или покупки памяти для ноутбука (форм-фактор SO-DIMM) данный модуль не подходит.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
завелась работает на своей частоте
Достоинства:
Комментарий:
Память огонь. Все работает, сразу отоьразилась в ПК. Цена тоже приятная и бренд проверенный.
Достоинства:
Комментарий:
Память пришла рабочая. Запустилась на мат плате Gigabyte B760M H DDR4 .
Достоинства:
Комментарий:
ничего особенного, оперативка как оперативка жаль только радиаторов нету, но за эту цену это жирно
Достоинства:
Комментарий:
Чипы hynix, расположены с одной стороны. Одноранговая.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло очень быстро! Память полностью рабочая и соответствует заявленному описанию, но упаковка желает оставлять лучшего, там просто пластиковая упаковка и все.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, а большего и не требуется)
Достоинства:
Комментарий:
Работает в паре с 8 гб амд Процессор: Ryzen 5700x Материнская плата: Asus prime b-350plus
Достоинства:
Комментарий:
Возможно куплю такую же планку оперативки для видеомонтажа и гейминга
Достоинства:
Комментарий:
Взял вторую работает нормально. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
купил не пожалел перешëл с 4 гб на 16 такая большая разница
Достоинства:
Комментарий:
Для повышения стабильности и производительности вполне подошла.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает, пришла в черном исполнении. Герцовку с подсветкой чуть больше и былоб класс
Достоинства:
Комментарий:
добавьте смазки в свои упаковки, в плату туговато входит, а так все ок!
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 2666MHz (DGMAD42666016S)
Достоинства:
Комментарий:
завелась работает на своей частоте
Достоинства:
Комментарий:
Память огонь. Все работает, сразу отоьразилась в ПК. Цена тоже приятная и бренд проверенный.
Достоинства:
Комментарий:
Память пришла рабочая. Запустилась на мат плате Gigabyte B760M H DDR4 .
Достоинства:
Комментарий:
ничего особенного, оперативка как оперативка жаль только радиаторов нету, но за эту цену это жирно
Достоинства:
Комментарий:
Чипы hynix, расположены с одной стороны. Одноранговая.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло очень быстро! Память полностью рабочая и соответствует заявленному описанию, но упаковка желает оставлять лучшего, там просто пластиковая упаковка и все.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, а большего и не требуется)
Достоинства:
Комментарий:
Работает в паре с 8 гб амд Процессор: Ryzen 5700x Материнская плата: Asus prime b-350plus
Достоинства:
Комментарий:
Возможно куплю такую же планку оперативки для видеомонтажа и гейминга
Достоинства:
Комментарий:
Взял вторую работает нормально. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
купил не пожалел перешëл с 4 гб на 16 такая большая разница
Достоинства:
Комментарий:
Для повышения стабильности и производительности вполне подошла.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает, пришла в черном исполнении. Герцовку с подсветкой чуть больше и былоб класс
Достоинства:
Комментарий:
добавьте смазки в свои упаковки, в плату туговато входит, а так все ок!