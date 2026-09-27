Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 367120
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)
Оперативная память DDR4 серии Signature Line Premium от Patriot Memory обеспечивает качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, проходит ручное тестирование, каждый модуль соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Модули оснащены радиаторами охлаждения. Память DDR4 серии SL Premium – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Оперативная память DDR4 серии Signature Line Premium от Patriot Memory обеспечивает качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, проходит ручное тестирование, каждый модуль соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Модули оснащены радиаторами охлаждения. Память DDR4 серии SL Premium – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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