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Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)

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Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367120
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)

Оперативная память DDR4 серии Signature Line Premium от Patriot Memory обеспечивает качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, проходит ручное тестирование, каждый модуль соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Модули оснащены радиаторами охлаждения. Память DDR4 серии SL Premium – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Signature SL Premium 4Gb 2666MHz (PSP44G266681H1)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память DDR4 серии Signature Line Premium от Patriot Memory обеспечивает качество, надежность и производительность, необходимые для современных компьютеров. Изготовлена из материалов высочайшего качества, проходит ручное тестирование, каждый модуль соответствует или превосходит отраслевые стандарты. Модули оснащены радиаторами охлаждения. Память DDR4 серии SL Premium – идеальный вариант для любой сборки или обновления ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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