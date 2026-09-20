Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston CL40 32GB 5600MT/s (KF556C40BBA-32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают новый производительный компьютер или выполняют апгрейд на современную платформу с поддержкой DDR5. С объемом 32 ГБ и высокой скоростью 5600 МТ/с эта память уверенно справится с требовательными играми на высоких настройках, работой с графикой и видео, а также с интенсивной многозадачностью, когда одновременно открыты десятки вкладок в браузере, мессенджеры и офисные приложения. Для базовых офисных задач такой объем и частота являются избыточными, в то время как для профессиональных рабочих станций, занимающихся 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, возможно, потребуется комплект большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой новый стандарт, пришедший на смену DDR4. Ключевые улучшения включают удвоенную предварительную выборку, более высокую эффективную пропускную способность и встроенные схемы управления питанием на самой планке. Данный модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически несовместимы с планками DDR4 или более старых поколений, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно для этого типа памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Эффективная частота работы составляет 5600 мегатрансферов в секунду (МТ/с), что напрямую влияет на скорость обмена данными между памятью и процессором. В играх это может вылиться в небольшой, но заметный прирост минимального FPS и снижение просадок, особенно на процессорозависимых платформах. Для задач монтажа и рендеринга высокая пропускная способность ускоряет обработку и применение эффектов, а в повседневной работе система будет оставаться отзывчивой даже под серьёзной нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у этой модели обозначены как CL40. В связке с частотой 5600 МТ/с они обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение для стандартного режима составляет 1.1 В, что типично для DDR5. Для достижения заявленной высокой частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это означает, что в BIOS материнской платы достаточно выбрать соответствующий профиль, чтобы память автоматически заработала на 5600 МТ/с без необходимости ручного подбора десятков параметров, что удобно для большинства пользователей.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh), а также с новейшими процессорами AMD Ryzen 7000 и 8000 серий на сокете AM5. Критически важно, чтобы материнская плата имела слоты DIMM под DDR5 и чипсет, поддерживающий такие частоты. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной скорости, особенно при использовании всех четырёх слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули памяти оснащены низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой скорости передачи данных, что способствует долгосрочной стабильности. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что является важным преимуществом при сборке. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, функциональных сборок, где акцент делается на производительность и надёжность, а не на RGB-эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно сказываясь на общей производительности системы. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать одиночный модуль к этому комплекту для расширения до 48 ГБ не рекомендуется, так как это может нарушить стабильность двухканального режима.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с платформами под DDR4. Даже при физической похожести слотов, установить планку DDR5 в разъем DDR4 невозможно. Также учтите, что для достижения частоты 5600 МТ/с через XMP требуется материнская плата среднего или высокого класса, так как на бюджетных моделях возможны ограничения. При смешивании этого комплекта с другими модулями памяти, даже того же бренда, работа на максимальных частотах не гарантирована. Этот комплект является сбалансированным решением для современных игровых и рабочих ПК, где важны и объем, и скорость. Для офисных систем можно рассмотреть более доступные варианты DDR4, а для экстремальных задач - комплекты DDR5 большего объема или с более высокой частотой.