Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200)
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Описание товара Память CRUCIAL DDR4 DIMM 16Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, dual rank, 1.2V, RTL) (CB16GU3200)
Оперативная память Crucial на 16 ГБ в форм-факторе DIMM — это удачное решение для тех, кто ценит стабильную и быструю работу системы. Благодаря высокой тактовой частоте 3200 МГц ваша машина легко справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Пропускная способность 25600 Мб/с обеспечивает мгновенный отклик при запуске программ. Современный стандарт DDR4 сочетается с низким энергопотреблением (всего 1,2 В), что помогает избежать перегрева даже при нагрузках. Отличный вариант для апгрейда как домашнего, так и рабочего компьютера, когда нужна действительно оперативная память с запасом производительности.
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