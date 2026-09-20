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Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W)

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Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-77
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) - фото 1
  • Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) - фото 2
  • Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576216
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным выбором для сборки недорогого, но современного офисного или домашнего ПК начального уровня, а также для апгрейда старой системы на базе совместимой платформы. Объёма 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр, однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или современных игр с высокими настройками графики потребуется комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти на момент его выхода. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревающей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно этот тип. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров — установить такую планку в ноутбук или мини-ПК с разъёмом SO-DIMM физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ с базовой для DDR5 частотой 4800 МГц. Такой частоты достаточно для стабильной и отзывчивой работы системы в повседневных задачах, обеспечивая заметный прирост по сравнению с медленными модулями DDR4 в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, таких как архивация данных или загрузка уровней в играх. Однако важно понимать, что для раскрытия потенциала DDR5 в ресурсоёмких приложениях часто требуется комплект из двух модулей, работающих в двухканальном режиме, что удваивает эффективную пропускную способность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Планка памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на задержки при обращении к данным. Данный модуль, вероятно, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает работу на гарантированной частоте 4800 МГц без дополнительных настроек в BIOS — это стабильный и предсказуемый вариант для пользователей, не планирующих заниматься оверклокингом.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и выше, которые имеют поддержку стандарта DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. На некоторых бюджетных материнских платах максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель из серии Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти даже при продолжительной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Высота планки с радиатором остаётся в разумных пределах, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок, где на первом месте стоит надёжность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Это даст значительный прирост скорости по сравнению с одноканальным режимом. В будущем вы сможете расширить систему, докупив ещё один или три таких же модуля, но смешивать их с памятью других производителей или с другими таймингами не рекомендуется во избежание нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это физическая и электрическая несовместимость DDR5 с любыми предыдущими поколениями памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Для раскрытия потенциала современной платформы и комфортной работы в 2024 году и далее стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ как минимально рекомендуемый для большинства задач. Данный модуль Netac Shadow II — это надёжное и энергоэффективное решение для создания базовой системы или её постепенного апгрейда, но для сборки высокопроизводительного игрового ПК лучше сразу обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-77
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 станет отличным выбором для сборки недорогого, но современного офисного или домашнего ПК начального уровня, а также для апгрейда старой системы на базе совместимой платформы. Объёма 8 ГБ достаточно для уверенной работы с документами, веб-браузером с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр, однако для профессионального монтажа видео, сложного 3D-рендеринга или современных игр с высокими настройками графики потребуется комплект из двух или четырёх таких планок для увеличения общего объёма и активации более производительного двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти на момент его выхода. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревающей DDR4, но требует совместимой материнской платы и процессора, поддерживающих именно этот тип. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров — установить такую планку в ноутбук или мини-ПК с разъёмом SO-DIMM физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ с базовой для DDR5 частотой 4800 МГц. Такой частоты достаточно для стабильной и отзывчивой работы системы в повседневных задачах, обеспечивая заметный прирост по сравнению с медленными модулями DDR4 в сценариях, чувствительных к скорости подсистемы памяти, таких как архивация данных или загрузка уровней в играх. Однако важно понимать, что для раскрытия потенциала DDR5 в ресурсоёмких приложениях часто требуется комплект из двух модулей, работающих в двухканальном режиме, что удваивает эффективную пропускную способность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Планка памяти работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, обычно указываются производителем в спецификациях и влияют на задержки при обращении к данным. Данный модуль, вероятно, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP 3.0 для Intel или EXPO для AMD, что означает работу на гарантированной частоте 4800 МГц без дополнительных настроек в BIOS — это стабильный и предсказуемый вариант для пользователей, не планирующих заниматься оверклокингом.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и выше, которые имеют поддержку стандарта DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно под DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. На некоторых бюджетных материнских платах максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель из серии Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти даже при продолжительной нагрузке, способствуя долгосрочной стабильности работы. Высота планки с радиатором остаётся в разумных пределах, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок, где на первом месте стоит надёжность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты A2 и B2), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Это даст значительный прирост скорости по сравнению с одноканальным режимом. В будущем вы сможете расширить систему, докупив ещё один или три таких же модуля, но смешивать их с памятью других производителей или с другими таймингами не рекомендуется во избежание нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это физическая и электрическая несовместимость DDR5 с любыми предыдущими поколениями памяти. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно DDR5. Для раскрытия потенциала современной платформы и комфортной работы в 2024 году и далее стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объёмом 16 ГБ как минимально рекомендуемый для большинства задач. Данный модуль Netac Shadow II — это надёжное и энергоэффективное решение для создания базовой системы или её постепенного апгрейда, но для сборки высокопроизводительного игрового ПК лучше сразу обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.

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Память оперативная DDR5 Netac Shadow II 8Gb 4800Mhz, (NTSWD5P48SP-08W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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