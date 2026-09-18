Описание товара Оперативная память Patriot DDR4 16Gb 2400MHz (PVS416G240C5S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти рассчитан на пользователей, которые хотят недорого и эффективно улучшить отзывчивость своей системы или собрать базовый ПК. Он станет отличным выбором для апгрейда старого компьютера или ноутбука с поддержкой DDR4, для офисных задач, учёбы и домашнего использования, включая веб-сёрфинг с множеством вкладок и работу с офисными пакетами. Для современных требовательных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа лучше рассматривать комплекты с более высокой частотой и двухканальным режимом, но как надёжное и бюджетное решение для повышения общего объёма ОЗУ этот модуль справится отлично.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который пришёл на смену DDR3 и предлагает более высокую эффективную частоту при пониженном рабочем напряжении. Планка выполнена в компактном форм-факторе SO-DIMM, что означает её предназначение для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и другие системы со слотами соответствующего размера. Крайне важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольных плат (DIMM), и перед покупкой необходимо убедиться, что ваше устройство поддерживает именно DDR4, так как DDR3 и DDR5 также имеют разные ключи.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является комфортным стандартом для большинства повседневных задач и позволяет держать открытыми множество приложений одновременно. Частота работы составляет 2400 МГц, что является базовой для стандарта DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для офисной работы, потокового видео и нетребовательных игр. Стоит учитывать, что для максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях часто важнее не только объём, но и работа в двухканальном режиме и более высокие частоты, однако 2400 МГц — это хороший баланс для систем, где приоритетом является стабильность и ценовая доступность.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL17, что является типичным значением для модулей с частотой 2400 МГц и указывает на задержку перед выполнением команды. В связке с частотой эти тайминги обеспечивают предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует снижению общего энергопотребления и нагрева системы. Данная модель, вероятно, не имеет предустановленных профилей разгона вроде XMP, и работает на заявленной частоте по умолчанию (JEDEC), что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким кругом ноутбуков и готовых систем, где тонкая настройка BIOS часто ограничена.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, компактными ПК и материнскими платами, которые имеют слоты SO-DIMM и поддерживают стандарт DDR4. Он подойдёт для платформ на процессорах Intel (начиная с 6-го поколения Skylake) и AMD (серии Ryzen Mobile и десктопные APU для компактных сборок). Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от ограничений конкретного процессора и чипсета материнской платы ноутбука. Перед покупкой стоит заглянуть в спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно поддерживает модули объёмом 16 ГБ и частоту 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что идеально для тесных корпусов ноутбуков и компактных систем, где критически важна совместимость по высоте. Отсутствие радиатора не является недостатком для памяти с базовой частотой 2400 МГц и стандартным напряжением, так как её тепловыделение невелико и эффективно отводится общим потоком воздуха внутри устройства. Планка также не имеет RGB-подсветки, что полностью соответствует её практичному позиционированию как надёжного и незаметного компонента для апгрейда.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете апгрейд ноутбука с уже установленной планкой, старайтесь подбирать модуль с максимально схожими характеристиками: тем же объёмом, частотой и таймингами, чтобы минимизировать риск нестабильной работы. Расширение объёма до 32 ГБ путём установки двух таких планок возможно, если ваша материнская плата поддерживает такой суммарный объём памяти.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных материнских плат. Также важно понимать, что это модуль с базовой частотой, и он не предназначен для энтузиастов разгона. При выборе в первую очередь убедитесь в совместимости поколения (DDR4) и физического размера с вашим устройством. Этот модуль оптимально подойдёт для быстрого и недорогого увеличения объёма ОЗУ в ноутбуке для комфортной многозадачности. Если же вы собираете игровой ПК или рабочую станцию с нуля, лучше сразу рассматривать комплекты из двух планок DIMM с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.