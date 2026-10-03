Описание товара Память оперативная A-Data 16GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35G RGB (AX4U320016G16A-SWHD35G)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 рассчитан на пользователей, которые собирают сбалансированный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для повседневного многозадачного использования. Объём в 16 ГБ позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и одновременно запускать большинство современных игр, не испытывая проблем с нехваткой оперативной памяти. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или работы с трёхмерными сценами этот объём может стать оптимальным минимумом, тогда как для исключительно игровых ПК он обеспечивает хороший запас на ближайшие годы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR4, что важно учитывать при сборке или апгрейде системы. Форм-фактор U-DIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для стандартных настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одной планки объёмом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 3200 МГц. Такая частота значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными для DDR4 2133 или 2400 МГц, что напрямую сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми программами и скорости обработки данных. Для геймеров на платформах AMD Ryzen этот прирост будет особенно заметен благодаря тесной связи процессора с контроллером памяти Infinity Fabric.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью отклика. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является стандартом для модулей DDR4, разогнанных сверх базовых спецификаций JEDEC. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки в BIOS материнской платы, избегая сложной ручной настройки параметров.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными настольными платформами Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 400, 500, 600). Важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с поддержкой разгона памяти, например, на чипсетах Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B-серии и X-серии. На более простых платах (например, Intel H-серии) память может работать на меньшей, стандартной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён массивным алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно отводит тепло от чипов памяти во время интенсивной нагрузки, обеспечивая стабильность. Радиатор также служит основой для адресуемой RGB-подсветки, которая может быть синхронизирована с подсветкой других компонентов через ПО материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и других. Высота планки с радиатором стандартная, но стоит проверить её совместимость с очень крупными процессорными кулерами башенного типа.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, для которого требуется установка двух или четырёх идентичных планок. Поэтому оптимальным решением будет покупка двух таких модулей для установки в слоты, рекомендуемые производителем материнской платы, что позволит удвоить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — использование одной планки не позволит активировать двухканальный режим, что может сдерживать производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не более старое поколение DDR3. Также проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3200 МГц через XMP. Этот модуль — отличный выбор для начальной сборки с возможностью последующего добавления второй идентичной планки, либо для апгрейда системы, где уже установлена одна похожая планка XPG D35G.