Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3600MHz (PVS416G360C8K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для сборки производительных игровых систем и рабочих ПК, где важен баланс скорости и объёма. Два модуля по 8 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют параллельно работать с множеством вкладок браузера, мессенджерами и лёгкими приложениями для монтажа. Память является отличным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4 или для новой сборки среднего и высокого класса, где не требуется сверхвысокий объём для профессионального рендеринга, но критична низкая задержка в играх.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4 - совместимость с более старыми или новыми слотами DDR3/DDR5 исключена. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных компьютеров, а не в компактные ноутбуки.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект суммарным объёмом 16 ГБ (2 x 8 ГБ) является оптимальным для большинства современных задач. Частота 3600 МГц значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми моделями 2666 или 3000 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно на платформах AMD Ryzen, а при работе с большими архивами или таблицами система будет отзываться быстрее, сокращая время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр таймингов - CL18, при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для разогнанных модулей DDR4. Для простоты настройки память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ: процессорами Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии). Важно перед покупкой убедиться, что ваша плата имеет соответствующую поддержку в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для строгих системных сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для этого модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате. Дальнейшее расширение до 32 ГБ возможно путём покупки аналогичного комплекта, но стоит помнить, что смешивание разных наборов памяти может привести к нестабильной работе или сбросу частот на стандартные.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не DDR3 или DDR5 - модули физически несовместимы. Активация частоты 3600 МГц возможна только через XMP в BIOS; на некоторых бюджетных платах (например, с чипсетами Intel H-серии) эта функция может быть недоступна, и память будет работать на штатной частоте процессора. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих отзывчивую систему, но для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с бо?льшим суммарным объёмом от 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для сборки производительных игровых систем и рабочих ПК, где важен баланс скорости и объёма. Два модуля по 8 ГБ обеспечивают комфортную работу в требовательных играх с высокими настройками графики, а также позволяют параллельно работать с множеством вкладок браузера, мессенджерами и лёгкими приложениями для монтажа. Память является отличным выбором для апгрейда старого ПК на DDR4 или для новой сборки среднего и высокого класса, где не требуется сверхвысокий объём для профессионального рендеринга, но критична низкая задержка в играх.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули относятся к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Это означает, что память подходит только для материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4 - совместимость с более старыми или новыми слотами DDR3/DDR5 исключена. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных компьютеров, а не в компактные ноутбуки.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект суммарным объёмом 16 ГБ (2 x 8 ГБ) является оптимальным для большинства современных задач. Частота 3600 МГц значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми моделями 2666 или 3000 МГц. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно на платформах AMD Ryzen, а при работе с большими архивами или таблицами система будет отзываться быстрее, сокращая время ожидания.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр таймингов - CL18, при частоте 3600 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для разогнанных модулей DDR4. Для простоты настройки память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ: процессорами Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000, 5000 и новее. Для активации частоты 3600 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии). Важно перед покупкой убедиться, что ваша плата имеет соответствующую поддержку в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высокой частоте. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в большинстве корпусов. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для строгих системных сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для этого модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате. Дальнейшее расширение до 32 ГБ возможно путём покупки аналогичного комплекта, но стоит помнить, что смешивание разных наборов памяти может привести к нестабильной работе или сбросу частот на стандартные.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не DDR3 или DDR5 - модули физически несовместимы. Активация частоты 3600 МГц возможна только через XMP в BIOS; на некоторых бюджетных платах (например, с чипсетами Intel H-серии) эта функция может быть недоступна, и память будет работать на штатной частоте процессора. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих отзывчивую систему, но для задач профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с бо?льшим суммарным объёмом от 32 ГБ.
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