Память DDR3 AMD 8Gb 1600MHz OEM (R538G1601U2S-UO)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165108
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
915
Описание товара Память DDR3 AMD 8Gb 1600MHz OEM (R538G1601U2S-UO)
Модуль памяти AMD Radeon 8GB DDR3 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black R538G1601U2S-UO — это оперативная память, предназначенная для использования в компьютерах и других устройствах.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Модуль памяти AMD Radeon 8GB DDR3 1600 DIMM R5 Entertainment Series Black R538G1601U2S-UO — это оперативная память, предназначенная для использования в компьютерах и других устройствах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Память DDR3 AMD 8Gb 1600MHz OEM (R538G1601U2S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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