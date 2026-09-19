Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value 4Gb 2666MHz (EX283081RUS)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти является базовым и экономичным решением, идеально подходящим для простых рабочих задач и повседневного использования. Он отлично справится с работой в офисных приложениях, веб-серфингом с несколькими вкладками, просмотром мультимедиа и легкими играми, обеспечивая стабильность системы. Этот вариант оптимален для бюджетной сборки нового ПК, апгрейда старого компьютера или нетребовательного домашнего/офисного системного блока, где ключевыми критериями являются надежность и минимальная стоимость, а не максимальная производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR4, который является современным и широко распространенным, предлагая лучшую энергоэффективность и более высокий потенциал пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольный компьютер или сервер, и она физически несовместима со слотами для ноутбуков (SO-DIMM). При выборе критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно память типа DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является стандартным минимальным размером для комфортной работы современных операционных систем и базового набора программ. Частота 2666 МГц обеспечивает достаточную для рядовых задач пропускную способность, заметно ускоряя отклик системы по сравнению с более медленными модулями, например, 2133 МГц. Для игр, профессионального монтажа видео или работы с огромными базами данных такого объёма и скорости будет недостаточно, но для сценариев, описанных выше, их вполне хватит.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичные тайминги для модулей такого класса обеспечивают приемлемую латентность, работая в паре с частотой 2666 МГц. Рабочее напряжение соответствует стандарту DDR4, что гарантирует совместимость и стабильность. Данная модель относится к категории Value (бюджетной) и, скорее всего, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, работая на стандартных настройках JEDEC, что упрощает установку и гарантирует совместимость с широким спектром платформ без дополнительных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для его работы необходима материнская плата с соответствующими слотами DIMM и процессор, поддерживающий этот стандарт памяти. Важно помнить, что на многих современных платформах штатная частота контроллера памяти процессора может быть ниже 2666 МГц, и в этом случае модуль будет работать на максимальной частоте, поддерживаемой процессором по умолчанию. Проверка спецификаций вашей платы и CPU перед покупкой исключит неожиданности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по серии Value, скорее всего, не оснащена радиатором охлаждения, представляя собой классическую планку с открытыми чипами. Это стандартное решение для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву при повседневных нагрузках. Отсутствие радиатора делает планку компактной, что исключает потенциальные конфликты с установленными массивными процессорными кулерами. Внешний вид строгий и утилитарный, без подсветки, что соответствует её позиционированию как надежного и недорогого компонента.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один). Если вы планируете апгрейд, оптимально сразу приобрести комплект из двух модулей или позже докупить точно такую же модель, чтобы минимизировать риск несовместимости при работе в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это объём в 4 ГБ, которого может быть недостаточно для комфортной работы в Windows 10/11 с несколькими одновременно запущенными программами. Для современных игр и профессиональных задач рекомендуется рассматривать модули от 8 ГБ и выше. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4. Помните, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Этот модуль - разумный выбор для строго ограниченного бюджета или для специфичных задач, где не требуется многозадачность. Если ваши потребности шире, лучше сразу инвестировать в комплект большего объёма.