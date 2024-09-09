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Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K) купить с доставкой в Москве
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Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)

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Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
9-9-9-24
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)
3 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9-24
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х1
Вес, г.
40

Описание товара Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)

Модули памяти серии Viper 3 от Patriot Memory созданы с расчётом на высокую производительность. Память протестирована и совместима с процессорами и чипсетами Intel® и AMD™ стандарта DDR3. Память серии Viper 3, позволяет добиться высокой производительности и стабильности в самых требовательных компьютерных средах. Модули памяти серии Viper 3 оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло, сохраняя рабочую температуру модулей при работе в самых требовательных приложениях. Модули памяти серии Viper 3 производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9-24
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модули памяти серии Viper 3 от Patriot Memory созданы с расчётом на высокую производительность. Память протестирована и совместима с процессорами и чипсетами Intel® и AMD™ стандарта DDR3. Память серии Viper 3, позволяет добиться высокой производительности и стабильности в самых требовательных компьютерных средах. Модули памяти серии Viper 3 оснащены радиатором, способным качественно рассеивать тепло, сохраняя рабочую температуру модулей при работе в самых требовательных приложениях. Модули памяти серии Viper 3 производятся из высококачественных компонентов и проходят ручное тестирование, в том числе на совместимость.


Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3, 8 Гб DDR4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память DDR3 Patriot 2x4Gb Viper 3 (PV38G160C9K) - по цене 3000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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