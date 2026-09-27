Оперативная память Patriot 4Gb DDR4 DIMM (PSD44G266681)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot 4Gb DDR4 DIMM (PSD44G266681)
Для кого и под какие задачи
Эта планка ОЗУ является отличным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего ПК. Она решает задачи повседневной работы с документами, веб-сёрфингом с несколькими вкладками и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональной работы с видео и графикой такого объёма и одиночной конфигурации будет недостаточно, но для замены вышедшей из строя памяти или для создания простой системы она подойдёт оптимально.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Это современный стандарт, который поддерживают процессоры и материнские платы последних лет. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 4 ГБ, что является базовым уровнем для современной системы под лёгкие задачи. Частота работы составляет 2666 МГц, что обеспечивает хорошую отзывчивость системы в офисных сценариях и при работе в операционной системе. Однако для ресурсоёмких приложений, таких как игры или монтаж, одного модуля в 4 ГБ будет мало, а скорость памяти в первую очередь будет упираться именно в недостаточный объём, а не в мегагерцы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19, что является стандартным значением для памяти на частоте 2666 МГц и указывает на небольшую задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует спецификации DDR4 и способствует энергоэффективности. Данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, а работает на своей номинальной частоте, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 200 и выше) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями. На большинстве плат заявленная частота 2666 МГц будет достигнута автоматически или после выбора соответствующего профиля в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без установки дополнительных радиаторов. При работе на штатной частоте 2666 МГц и стандартном напряжении 1.2 В нагрев модулей невелик, и пассивного охлаждения от воздушного потока внутри корпуса обычно достаточно. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить в систему вторую идентичную планку. Рекомендуется покупать их парой или докупать такую же модель, если это возможно. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для стабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль объёмом 4 ГБ, что для современной многозадачности может быть тесновато. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как установка в слот для DDR3 или DDR5 невозможна. Для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме либо сразу выбрать модуль большего объёма, если позволяет бюджет и слоты на плате.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка ОЗУ является отличным выбором для базового апгрейда или сборки недорогого офисного или домашнего ПК. Она решает задачи повседневной работы с документами, веб-сёрфингом с несколькими вкладками и нетребовательными приложениями. Для современных игр или профессиональной работы с видео и графикой такого объёма и одиночной конфигурации будет недостаточно, но для замены вышедшей из строя памяти или для создания простой системы она подойдёт оптимально.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и более низкое рабочее напряжение. Это современный стандарт, который поддерживают процессоры и материнские платы последних лет. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 4 ГБ, что является базовым уровнем для современной системы под лёгкие задачи. Частота работы составляет 2666 МГц, что обеспечивает хорошую отзывчивость системы в офисных сценариях и при работе в операционной системе. Однако для ресурсоёмких приложений, таких как игры или монтаж, одного модуля в 4 ГБ будет мало, а скорость памяти в первую очередь будет упираться именно в недостаточный объём, а не в мегагерцы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19, что является стандартным значением для памяти на частоте 2666 МГц и указывает на небольшую задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует спецификации DDR4 и способствует энергоэффективности. Данная модель, скорее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP, а работает на своей номинальной частоте, что упрощает установку и гарантирует совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 200 и выше) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями. На большинстве плат заявленная частота 2666 МГц будет достигнута автоматически или после выбора соответствующего профиля в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без установки дополнительных радиаторов. При работе на штатной частоте 2666 МГц и стандартном напряжении 1.2 В нагрев модулей невелик, и пассивного охлаждения от воздушного потока внутри корпуса обычно достаточно. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с любыми, даже самыми крупными, процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить в систему вторую идентичную планку. Рекомендуется покупать их парой или докупать такую же модель, если это возможно. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь подбирать модули с максимально близкими характеристиками по частоте и таймингам для стабильной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль объёмом 4 ГБ, что для современной многозадачности может быть тесновато. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как установка в слот для DDR3 или DDR5 невозможна. Для комфортной работы в Windows 10 или 11 с несколькими приложениями одновременно стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей для получения 8 ГБ в двухканальном режиме либо сразу выбрать модуль большего объёма, если позволяет бюджет и слоты на плате.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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