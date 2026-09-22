Память оперативная Digma DDR4 4GB 2666MHz (DGMAD42666004S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Digma DDR4 4GB 2666MHz (DGMAD42666004S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для базового апгрейда офисных компьютеров, домашних медиацентров или недорогих систем начального уровня. Он закрывает потребность в небольшом дополнительном объёме памяти для комфортной работы с офисными приложениями, веб-браузером с несколькими вкладками и нетребовательными программами. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его 4 ГБ будет явно недостаточно, но он станет хорошим бюджетным решением для оживления старой системы или замены вышедшего из строя модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel и AMD, поддерживающими этот тип памяти. Это более новое поколение по сравнению с DDR3, предлагающее лучшее энергопотребление и повышенную эффективную частоту. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым показателем для лёгких задач. Эффективная частота работы 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневного использования, делая отклик системы более отзывчивым по сравнению с более медленными модулями. В сценариях, где не требуется большой объём ОЗУ, например при работе с документами, эта частота позволит избежать неприятных подтормаживаний и обеспечит плавный интерфейс.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные для данного ценового сегмента тайминги и стандартное для DDR4 напряжение в 1.2 В обеспечивают стабильную работу памяти на заявленной частоте. Модуль, как правило, не оснащён поддержкой профилей автоматического разгона XMP, поэтому его реальная частота в системе будет определяться настройками материнской платы по умолчанию (часто 2133 или 2400 МГц). Для выхода на полные 2666 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS, если он поддерживается платой.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты под DDR4 DIMM, и процессорами, которые эту память поддерживают. Важно помнить, что платформы на базе процессоров Intel 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и новее, используют именно DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить, какое поколение памяти поддерживает ваша материнская плата, так как физически установить DDR4 в слот для DDR3 или DDR5 невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, как и многие решения начального уровня, не оснащена радиатором охлаждения. Это не является недостатком для работы на штатной частоте 2666 МГц, так как нагрев модулей остаётся в допустимых пределах даже при длительной нагрузке. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает монтаж в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к расширению объёма памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно помеченные одним цветом). Если вы планируете расширять систему в будущем, рекомендуется докупать максимально похожую по характеристикам планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это скромный объём в 4 ГБ, которого недостаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с одновременным запуском нескольких приложений. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DDR4 и поддерживает частоту 2666 МГц, иначе память будет работать на более низкой скорости. Этот модуль оптимален как недорогая замена сгоревшей планки или для небольшого увеличения общего объёма в паре с другим модулем, но для сборки нового ПК или серьёзного апгрейда лучше сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти отлично подходит для базового апгрейда офисных компьютеров, домашних медиацентров или недорогих систем начального уровня. Он закрывает потребность в небольшом дополнительном объёме памяти для комфортной работы с офисными приложениями, веб-браузером с несколькими вкладками и нетребовательными программами. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео его 4 ГБ будет явно недостаточно, но он станет хорошим бюджетным решением для оживления старой системы или замены вышедшего из строя модуля.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что обеспечивает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel и AMD, поддерживающими этот тип памяти. Это более новое поколение по сравнению с DDR3, предлагающее лучшее энергопотребление и повышенную эффективную частоту. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 4 ГБ, что является базовым показателем для лёгких задач. Эффективная частота работы 2666 МГц обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневного использования, делая отклик системы более отзывчивым по сравнению с более медленными модулями. В сценариях, где не требуется большой объём ОЗУ, например при работе с документами, эта частота позволит избежать неприятных подтормаживаний и обеспечит плавный интерфейс.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Типичные для данного ценового сегмента тайминги и стандартное для DDR4 напряжение в 1.2 В обеспечивают стабильную работу памяти на заявленной частоте. Модуль, как правило, не оснащён поддержкой профилей автоматического разгона XMP, поэтому его реальная частота в системе будет определяться настройками материнской платы по умолчанию (часто 2133 или 2400 МГц). Для выхода на полные 2666 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS, если он поддерживается платой.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты под DDR4 DIMM, и процессорами, которые эту память поддерживают. Важно помнить, что платформы на базе процессоров Intel 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen и новее, используют именно DDR4. Перед покупкой необходимо уточнить, какое поколение памяти поддерживает ваша материнская плата, так как физически установить DDR4 в слот для DDR3 или DDR5 невозможно.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель, как и многие решения начального уровня, не оснащена радиатором охлаждения. Это не является недостатком для работы на штатной частоте 2666 МГц, так как нагрев модулей остаётся в допустимых пределах даже при длительной нагрузке. Отсутствие массивного радиатора также исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров, что упрощает монтаж в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль продаётся поштучно, что позволяет гибко подходить к расширению объёма памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно помеченные одним цветом). Если вы планируете расширять систему в будущем, рекомендуется докупать максимально похожую по характеристикам планку, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это скромный объём в 4 ГБ, которого недостаточно для комфортной работы в Windows 10 или 11 с одновременным запуском нескольких приложений. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободный слот DDR4 и поддерживает частоту 2666 МГц, иначе память будет работать на более низкой скорости. Этот модуль оптимален как недорогая замена сгоревшей планки или для небольшого увеличения общего объёма в паре с другим модулем, но для сборки нового ПК или серьёзного апгрейда лучше сразу рассматривать комплекты от 8 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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