Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным решением для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он отлично подойдет для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого программного обеспечения и старых игр, где приоритетом является не максимальная скорость, а надежность и стабильность работы системы. Если же вы планируете заниматься монтажом видео, играть в современные AAA-проекты или работать с тяжелыми профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплекты большего объема и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным для большинства современных настольных платформ, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (также известный как UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольной материнской платы и не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 4 ГБ и номинальной частотой 2400 МГц. Такого объема достаточно для комфортной работы операционной системы и нескольких приложений одновременно, однако для серьезной многозадачности или игр рекомендуется устанавливать как минимум два таких модуля для активации двухканального режима. Частота 2400 МГц является базовой для платформ DDR4 и обеспечивает отзывчивость системы в повседневных задачах, но не дает значимого прироста в требовательных к пропускной способности сценариях, таких как интегрированная графика или рендеринг.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны в названии, что типично для модулей начального уровня, которые работают на стандартных для своей частоты задержках. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на заявленной частоте при условии ее поддержки процессором и материнской платой, что делает ее максимально простой в установке и настройке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от возможностей установленного процессора и чипсета материнской платы; некоторые бюджетные или старые платформы могут по умолчанию запускать память на более низкой частоте, например, 2133 МГц. Для достижения стабильной работы на 2400 МГц может потребоваться ручной выбор частоты в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данный модуль памяти не оснащен декоративным радиатором охлаждения. Это обычная практика для планок с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к значительному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров, что важно при сборке или апгрейде компактных корпусов. Подсветка также не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности подсистемы памяти настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Установка двух идентичных модулей в правильные слоты материнской платы (обычно обозначенные одним цветом) активирует двухканальный режим, что может дать ощутимый прирост производительности, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с оперативной памятью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, который для современной системы Windows 10 или 11 с активно используемыми приложениями является минимально комфортным. При сборке нового ПК или серьезном апгрейде стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объемом 8 ГБ или более. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически модули DDR3 и DDR4 несовместимы. Эта память оптимальна для бюджетного увеличения объема ОЗУ в старой системе на DDR4 или для сборки простого офисного компьютера, где на первом месте стоит надежность и низкая стоимость.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным решением для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он отлично подойдет для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого программного обеспечения и старых игр, где приоритетом является не максимальная скорость, а надежность и стабильность работы системы. Если же вы планируете заниматься монтажом видео, играть в современные AAA-проекты или работать с тяжелыми профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплекты большего объема и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным для большинства современных настольных платформ, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (также известный как UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольной материнской платы и не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объемом 4 ГБ и номинальной частотой 2400 МГц. Такого объема достаточно для комфортной работы операционной системы и нескольких приложений одновременно, однако для серьезной многозадачности или игр рекомендуется устанавливать как минимум два таких модуля для активации двухканального режима. Частота 2400 МГц является базовой для платформ DDR4 и обеспечивает отзывчивость системы в повседневных задачах, но не дает значимого прироста в требовательных к пропускной способности сценариях, таких как интегрированная графика или рендеринг.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны в названии, что типично для модулей начального уровня, которые работают на стандартных для своей частоты задержках. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на заявленной частоте при условии ее поддержки процессором и материнской платой, что делает ее максимально простой в установке и настройке.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от возможностей установленного процессора и чипсета материнской платы; некоторые бюджетные или старые платформы могут по умолчанию запускать память на более низкой частоте, например, 2133 МГц. Для достижения стабильной работы на 2400 МГц может потребоваться ручной выбор частоты в BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по описанию, данный модуль памяти не оснащен декоративным радиатором охлаждения. Это обычная практика для планок с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к значительному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров, что важно при сборке или апгрейде компактных корпусов. Подсветка также не предусмотрена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности подсистемы памяти настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Установка двух идентичных модулей в правильные слоты материнской платы (обычно обозначенные одним цветом) активирует двухканальный режим, что может дать ощутимый прирост производительности, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с оперативной памятью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, который для современной системы Windows 10 или 11 с активно используемыми приложениями является минимально комфортным. При сборке нового ПК или серьезном апгрейде стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объемом 8 ГБ или более. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически модули DDR3 и DDR4 несовместимы. Эта память оптимальна для бюджетного увеличения объема ОЗУ в старой системе на DDR4 или для сборки простого офисного компьютера, где на первом месте стоит надежность и низкая стоимость.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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