Описание товара Оперативная память для ноутбука DDR3 Patriot PSD38G1600L2S

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для владельцев ноутбуков и компактных ПК, нуждающихся в недорогом, но эффективном апгрейде. Он идеально подойдет для оживления старой офисной или домашней системы, которая начинает медленно работать из-за нехватки оперативной памяти при одновременном запуске браузера с десятками вкладок, офисных приложений и простых мультимедийных задач. Планка не рассчитана на современные игры или профессиональный монтаж видео, но она позволит комфортно работать в многозадачном режиме и даст вторую жизнь ноутбуку, продлив его актуальность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к третьему поколению оперативной памяти DDR3, которое было стандартом для платформ предыдущих лет. Это означает совместимость только с материнскими платами и процессорами, оснащенными слотами именно под DDR3 – модули других поколений (DDR4 или DDR5) физически и электрически несовместимы. Форм-фактор SO-DIMM подтверждает, что это память для ноутбуков, компактных NUC-систем и некоторых мини-ПК, и она не подойдет для стандартных настольных компьютеров с полноразмерными слотами DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для систем на DDR3 является солидным показателем, позволяющим комфортно работать в современных операционных системах. Рабочая частота памяти равна 1600 МГц (PC3-12800), что обеспечивает достаточную для повседневных задач пропускную способность. В сценариях вроде веб-серфинга, работы с документами или просмотра HD-видео прирост производительности после увеличения объёма ОЗУ с базовых 2-4 ГБ будет наиболее заметен в виде исчезновения тормозов и подтормаживаний при переключении между программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначаются как CL11, что является типичным значением латентности для модулей DDR3 на частоте 1600 МГц. В паре с данной частотой этот параметр обеспечивает приемлемую скорость отклика памяти для целевых задач. Рабочее напряжение стандартно для DDR3 и составляет 1.5 В. Данная планка работает на штатных заводских настройках (JEDEC) и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, что характерно для большинства модулей памяти для ноутбуков, где стабильность и совместимость приоритетнее ручного тюнинга.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и материнскими платами компактного форм-фактора, поддерживающими память типа DDR3. Перед покупкой критически важно проверить спецификации своего устройства: максимальный поддерживаемый объём на слот, допустимую частоту и, главное, поколение памяти. Многие процессоры Intel Core 2-го, 3-го и 4-го поколений, а также платформы AMD тех лет используют именно DDR3. Установка в слот для DDR4 или DDR2 невозможна физически.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для ноутбучной памяти формате – компактная плата без радиаторов. Отсутствие массивного теплорассеивателя связано с низким тепловыделением на штатных частотах DDR3 и ограничениями по высоте внутри корпуса ноутбука, где важен каждый миллиметр. Внешний вид модуля аскетичен, подсветка не предусмотрена, что полностью соответствует его основной задаче – надежной и стабильной работе в условиях ограниченного пространства и вентиляции.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается одной планкой объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который увеличивает пропускную способность памяти, необходимо установить в систему два идентичных (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты, обычно обозначенные одним цветом. Если в вашем ноутбуке два слота и уже стоит одна планка, для получения двухканального режима лучше докупить максимально похожий по характеристикам (объём, частота, тайминги) модуль, но идеальным вариантом будет покупка готового комплекта из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение – совместимость исключительно с платформами, использующими DDR3. Убедитесь, что в вашем ноутбуке есть свободный слот или что вы готовы заменить имеющуюся планку на эту. Смешивать эту память с уже установленными модулями другого объёма или с другими таймингами не рекомендуется, это может привести к нестабильной работе системы на более низких частотах. Этот модуль – оптимальный выбор для бюджетного увеличения оперативной памяти в старом ноутбуке для повседневных задач. Если же вам нужна память для новой игровой или рабочей станции, следует рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.