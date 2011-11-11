Описание товара Память оперативная DDR3 Kingspec 8GB 1600MHz (KS1600D3P15008G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для пользователей, которые хотят обновить или отремонтировать старый компьютер или ноутбук, работающий на платформе DDR3. Он идеален для базовых задач - уверенной работы в офисных программах, веб-серфинга с множеством вкладок, просмотра фильмов и нетребовательных игр. Объем в 8 ГБ является разумным минимумом для современной многозадачности, позволяя комфортно работать, но для тяжелых задач вроде монтажа видео или современных игр с высокими настройками потребуется либо больший объем, либо переход на более новое поколение памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует устаревшее, но все еще распространенное поколение памяти DDR3. Это означает строгую совместимость только с материнскими платами и процессорами, оснащенными слотами под DDR3 - их выпуск в основном прекращен несколько лет назад. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров; для ноутбуков или мини-ПК требуются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что является сбалансированным решением для повседневного использования. Рабочая частота 1600 МГц была типичной для массовых решений эпохи DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для плавного отклика системы. Для большинства офисных и домашних сценариев разницы между 1333 МГц и 1600 МГц почти незаметна, но более высокая частота может дать небольшой прирост в некоторых играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартное напряжение для DDR3 составляет 1.5 В, и данный модуль соответствует этой норме. Конкретные значения таймингов (например, CL) для этой модели не указаны производителем в названии, что типично для бюджетных решений. Профили автоматического разгона вроде XMP для памяти DDR3 встречались реже, поэтому, скорее всего, модуль будет работать на своих номинальных характеристиках (1600 МГц) при установке в совместимую платформу, без значительного потенциала для дальнейшего ручного разгона.

Совместимость с платформой

Ключевое правило - модуль DDR3 физически не совместим со слотами DDR4 или DDR5. Он подойдет для платформ на процессорах Intel Core i-серии 2-4 поколений (Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell) и соответствующих им чипсетах, а также для многих процессоров AMD серий FX и A-серии на socket AM3+ и FM2. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно память типа DDR3 и частоту 1600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по названию и позиционированию, не оснащена радиаторами охлаждения. Для работы на номинальной частоте 1600 МГц при стандартном напряжении это не является проблемой - нагрев будет минимальным. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает конфликты с установкой даже крупных процессорных кулеров. Внешний вид строгий и функциональный, без декоративной подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в соответствующий слот на материнской плате. При покупке второй планки для расширения объема или создания двухканального режима крайне желательно выбрать модель с максимально схожими характеристиками - тот же производитель, объем и частота.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это целевая платформа DDR3, которая не подлежит дальнейшему масштабному апгрейду. Перед покупкой точно сверьте тип поддерживаемой памяти в спецификациях вашей материнской платы. Данный модуль - это бюджетное решение для апгрейда или ремонта старой системы, а не для сборки нового производительного ПК. Он оптимален, когда нужно недорого увеличить объем ОЗУ в существующем компьютере для большей отзывчивости в повседневных задачах. Для новых сборок следует рассматривать современные стандарты DDR4 или DDR5.