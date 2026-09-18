Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 4Gb 3200MHz (KVR32S22S6/4)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти отлично подойдет для бюджетной сборки компьютера, апгрейда домашнего или офисного ПК, а также для решения базовых задач. Объема в 4 ГБ достаточно для работы в операционной системе, офисных приложениях, просмотра веб-страниц и нетребовательных игр прошлых лет. Для современных игр, монтажа видео или одновременной работы с множеством тяжелых программ одного модуля может не хватить, но он станет хорошим начальным решением или способом недорого увеличить объем памяти в уже существующей системе.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль типа DDR4 SDRAM в форм-факторе DIMM, предназначенный для установки в настольные компьютеры. Поколение DDR4 является широко распространенным стандартом, который предлагает более высокую эффективную частоту и сниженное рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что этот модуль физически несовместим со слотами для памяти DDR3 или DDR5, поэтому для его установки потребуется материнская плата с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 4 ГБ и работает на эффективной частоте 3200 МГц. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность шины памяти, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки приложений и плавности в некоторых играх. Для повседневного использования разница с более медленной памятью будет заметна, однако максимальный потенциал скорости раскрывается при работе в двухканальном режиме с парной планкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL22, что указывает на сравнительно высокую латентность. В паре с частотой 3200 МГц это формирует сбалансированный набор характеристик для надежной работы на заявленных скоростях. Модуль работает при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически выставить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата и процессор, которые официально поддерживают такие частоты оперативной памяти. На более старых или бюджетных чипсетах память может запуститься на меньшей, стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой всегда сверяйте поколение и форм-фактор с вашей системной платой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке и делает модуль универсальным для любых корпусов. Отсутствие массивного охлаждения допустимо для памяти с номинальным напряжением 1.2 В и не является недостатком для стабильной работы в штатном режиме.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для значительного повышения производительности, особенно в играх и ресурсоемких приложениях, рекомендуется установка двух идентичных модулей для активации двухканального режима. При покупке второй такой же планки и правильной установке их в парные слоты на материнской плате (обычно обозначаются одним цветом) пропускная способность удваивается, что делает систему заметно отзывчивее.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, которого недостаточно для комфортной работы в современных условиях. Рассматривайте эту планку как первую ступень для базовой системы или как временное решение. Для полноценного ПК сегодня рекомендуется начинать с комплекта из двух модулей общим объемом не менее 16 ГБ. Также убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на меньшей скорости. Этот модуль оптимален для бюджетного апгрейда или создания самой простой офисной системы, где важна низкая стоимость и надежность бренда.