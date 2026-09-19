Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3200MHz (PVSR416G320C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для тех, кто строит сбалансированный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для повседневной многозадачности. Суммарный объём 16 ГБ в двухканальном режиме уверенно справляется с современными играми, работой с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже лёгким монтажом видео. Для сложного 3D-рендеринга или одновременной работы с несколькими виртуальными машинами лучше рассмотреть комплекты от 32 ГБ, но для большинства пользователей этих 16 ГБ будет более чем достаточно для комфортной работы на годы вперёд.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, который является актуальным и широко распространённым решением для современных платформ. Данное поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на полноразмерных материнских платах для настольных ПК; для ноутбуков и компактных систем требуются планки формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 3200 МГц - это отличный баланс между ценой и производительностью для платформ AMD Ryzen и Intel Core. Такая скорость заметно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на минимальный FPS и плавность в играх, а также на скорость отклика системы в ресурсоёмких приложениях, снижая задержки при обработке информации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности, тайминг CL, у данной модели составляет C16, что в паре с частотой 3200 МГц даёт хороший баланс. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и равно 1.35 В. Для выхода на заявленную высокую частоту модули поддерживают технологию XMP 2.0, позволяющую активировать готовый профиль разгона в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложных ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на указанных характеристиках на совместимых платформах.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с подавляющим большинством материнских плат и процессоров, использующих стандарт DDR4. Это включает платформы Intel начиная с 6-го поколения (Skylake) и чипсеты серий 100-700, а также актуальные платформы AMD AM4 и более новые. Однако для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как процессор (контроллер памяти), так и материнская плата; на некоторых базовых чипсетах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с чёрным покрытием, которые эффективно рассеивают тепло при высокочастотной работе, особенно в условиях плохой циркуляции воздуха внутри корпуса. Радиаторы имеют компактную высоту, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или жидкостными системами охлаждения. Декоративной подсветки RGB у данной модели нет, что делает её практичным выбором для минималистичных или рабочих сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением. Установив их в правильные слоты на материнской плате (обычно с чередованием, например, 1-й и 3-й или 2-й и 4-й), вы активируете двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, существенно повышая общую отзывчивость системы. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ можно докупить такой же комплект, но стабильность работы на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходим соответствующий чипсет (например, B560, B550, Z690, X570 и выше) и процессор с поддержкой таких частот. На старых или бюджетных платах память может запуститься только на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот комплект - оптимальный выбор для сбалансированной сборки начального и среднего игрового уровня; если ваш бюджет ограничен, а задачи - офисные, можно рассмотреть более медленные модули, а для профессиональной работы с большими данными или 4K-видео приоритетом должен стать больший объём, а не максимальная частота.