Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot (2x8Gb) 3600MHz (PVE2416G360C0K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 8 ГБ каждый идеально подходит для современных игровых сборок и рабочих станций, где важны и скорость, и достаточный объём для многозадачности. Суммарные 16 ГБ памяти с высокой частотой отлично справятся с требовательными играми, одновременной работой в браузере с десятками вкладок, офисными пакетами и даже несложным монтажом видео или 3D-моделированием. Он представляет собой удачный баланс между доступными базовыми наборами на 2666 МГц и дорогими высокочастотными комплектами, закрывая большинство потребностей продвинутого домашнего пользователя и геймера.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4 — это современное поколение, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5 на материнской плате.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет 16 ГБ (2 x 8 ГБ) оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 3600 МГц. Такой объём является отличным выбором для большинства современных задач, обеспечивая комфортную работу без подгрузок с диска. Высокая частота напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что в играх, особенно на платформах AMD Ryzen и новых Intel Core, может дать заметный прирост к минимальному FPS и общей отзывчивости системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти (тайминги) у данной модели составляют CL16, что в паре с частотой 3600 МГц формирует хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкой латентностью. Для работы на заявленных параметрах используется слегка повышенное напряжение, а главное — поддерживается профиль Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически, в один клик из BIOS/UEFI, загрузить оптимальные настройки и получить обещанные 3600 МГц без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с настольными платформами Intel (чипсеты серий Z, B, H) и AMD (чипсеты серий X и B) для процессоров, поддерживающих память DDR4. Для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такие частоты через XMP или аналогичную технологию. На некоторых базовых платах (например, с чипсетами H410, A320) максимальная частота может быть ограничена спецификациями процессора, поэтому всегда стоит сверяться со списком совместимости (QVL) производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только придают модулям стильный внешний вид, но и эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке и работе на повышенных частотах. Это способствует долговечности и стабильности системы. Конструкция радиаторов не является громоздкой, что снижает риск конфликта с установленными массивными процессорными кулерами в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, значительно повышая производительность встроенной графики и процессоров. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как указано в её руководстве. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и поддерживает частоты около 3600 МГц через XMP. Помните, что смешивание этого комплекта с другими модулями, даже той же марки, может привести к нестабильной работе, и система может сбросить частоту до стандартных 2133 или 2400 МГц. Данный набор — отличный выбор для сбалансированной сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 4K-видео, сложными симуляциями или виртуальными машинами, стоит сразу рассмотреть комплекты большего объёма, например, 2 x 16 ГБ.