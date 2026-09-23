Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная для ноутбука DDR4 Apacer PC25600 8GB (ES.08G21.GSH)
Имеющая объем 8 ГБ оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] предназначена для модернизации производительных ноутбуков. Устройство также может использоваться в составе многих ультракомпактных стационарных компьютеров. Тип памяти – DDR4. Оперативная память SODIMM Apacer [ES.08G21.GSH] отличается значительным быстродействием. Пропускная способность устройства, равная 25600 МБ/с, достаточна для эффективной работы с любым типовым программным обеспечением. Тактовая частота памяти составляет 3200 МГц. При необходимости можно задействовать другие частоты – 1600, 1866, 2133 или 2400 МГц. CAS-латентность модуля – 22. Напряжение питания памяти стандартно для DDR4 – 1.2 В. Модуль отличается низким потреблением энергии. Данное свойство помогает продлить время автономной работы ноутбука.
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