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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08R) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08R)

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Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549042
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08R)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подойдёт для повседневных задач: работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок, просмотра видео и нетребовательных игр. Для модернизации старого ПК на платформе DDR4 одна такая планка на 8 ГБ даст ощутимый прирост отзывчивости системы, но для современных игр или профессиональных задач лучше рассматривать комплект из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Данное поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных ПК и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 гигабайт, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой и сокращая время загрузки приложений. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на плавности игрового процесса в паре с современной видеокартой и на скорости обработки данных в приложениях, активно использующих оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорость реакции памяти определяется не только частотой, но и таймингами. Данная модель, вероятно, использует стандартные для своей частоты задержки, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц, которая часто является режимом разгона, модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.35 В) через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат для настольных ПК, поддерживающих память стандарта DDR4. Это включает в себя платформы Intel начиная с процессоров 6-го поколения (Skylake) и чипсетов серий 100 и выше, а также платформы AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500 и новее). Для стабильной работы на частоте 3200 МГц на платформе AMD Ryzen первого поколения может потребоваться обновление BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом компактном форм-факторе без высоких радиаторов, что является её неоспоримым преимуществом при сборке. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных башенных процессорных кулеров даже в компактных корпусах. Отсутствие массивного охлаждения говорит о том, что модуль рассчитан на штатную работу в заявленном режиме, где пассивного теплоотвода с поверхности планки достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в современных системах рекомендуется использовать память парами, устанавливая два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это позволит удвоить пропускную способность и ощутимо повысить быстродействие в играх и приложениях. Данную планку можно в будущем дополнить второй такой же для получения двухканального режима и суммарного объёма в 16 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с более старым DDR3. Для работы на заявленной высокой частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI вашей материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - оптимальный выбор для экономного апгрейда или базовой сборки, но для игровой системы лучше сразу приобрести комплект из двух планок для двухканального режима.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08R)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти представляет собой отличное решение для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он идеально подойдёт для повседневных задач: работы с документами, веб-сёрфинга с множеством вкладок, просмотра видео и нетребовательных игр. Для модернизации старого ПК на платформе DDR4 одна такая планка на 8 ГБ даст ощутимый прирост отзывчивости системы, но для современных игр или профессиональных задач лучше рассматривать комплект из двух модулей для активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Данное поколение памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных ПК и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 гигабайт, что является хорошим базовым уровнем для современной системы. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, делая систему более отзывчивой и сокращая время загрузки приложений. В реальных сценариях такая частота положительно скажется на плавности игрового процесса в паре с современной видеокартой и на скорости обработки данных в приложениях, активно использующих оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Скорость реакции памяти определяется не только частотой, но и таймингами. Данная модель, вероятно, использует стандартные для своей частоты задержки, обеспечивая хороший баланс между скоростью и латентностью. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц, которая часто является режимом разгона, модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно около 1.35 В) через BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством материнских плат для настольных ПК, поддерживающих память стандарта DDR4. Это включает в себя платформы Intel начиная с процессоров 6-го поколения (Skylake) и чипсетов серий 100 и выше, а также платформы AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500 и новее). Для стабильной работы на частоте 3200 МГц на платформе AMD Ryzen первого поколения может потребоваться обновление BIOS материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом компактном форм-факторе без высоких радиаторов, что является её неоспоримым преимуществом при сборке. Низкопрофильный дизайн гарантирует отсутствие конфликтов с установкой крупных башенных процессорных кулеров даже в компактных корпусах. Отсутствие массивного охлаждения говорит о том, что модуль рассчитан на штатную работу в заявленном режиме, где пассивного теплоотвода с поверхности планки достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в современных системах рекомендуется использовать память парами, устанавливая два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это позволит удвоить пропускную способность и ощутимо повысить быстродействие в играх и приложениях. Данную планку можно в будущем дополнить второй такой же для получения двухканального режима и суммарного объёма в 16 ГБ.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4, так как он физически и электрически несовместим с более старым DDR3. Для работы на заявленной высокой частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI вашей материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - оптимальный выбор для экономного апгрейда или базовой сборки, но для игровой системы лучше сразу приобрести комплект из двух планок для двухканального режима.

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