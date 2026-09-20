Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 3200MHz (AD4S32008G22-BGN) OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным решением для бюджетной сборки или апгрейда домашнего или офисного компьютера. Он предлагает хороший баланс объёма и скорости для повседневной многозадачности, работы с документами, просмотра медиа и нетребовательных игр. Для монтажа видео или сложных 3D-проектов одного модуля будет недостаточно, но он станет надёжным строительным блоком для создания двухканальной системы объёмом 16 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и выше. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подходит для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM модули. Несовместимость с предыдущими поколениями (DDR3) и последующими (DDR5) является абсолютной из-за разного расположения ключа-прорези.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для одной планки является стандартным значением для стартовых и средних конфигураций. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на скорости загрузки приложений, плавности интерфейса и производительности в играх, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. В одиночном режиме модуль справится с основными задачами, но для раскрытия полного потенциала системы рекомендуется использовать два таких модуля в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22, что является типичным значением для памяти стандарта JEDEC на частоте 3200 МГц и указывает на умеренную латентность. Рабочее напряжение 1.2 В соответствует стандарту для DDR4. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0 - достаточно активировать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы, и память автоматически заработает на максимальной скорости, избавляя пользователя от ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Ключевой момент - поддержка чипсетом и процессором частоты 3200 МГц в режиме разгона (XMP/AMP/D.O.C.P.). На платформах Intel это, как правило, чипсеты серии B, H и Z, начиная с 300-й серии. Для AMD Ryzen поддержка гарантирована на чипсетах A320, B450, X470 и новее. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в OEM-исполнении и не оснащена дополнительным радиатором охлаждения. Это делает планку компактной и позволяет установить её в корпуса с любым процессорным кулером без риска конфликта по высоте. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение модулей DDR4 в таком режиме невысокое. Подсветка также отсутствует, что делает память нейтральным выбором для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой один модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который даёт значительный прирост пропускной способности (в среднем 10-30% в зависимости от задачи), необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты одного цвета на материнской плате. Докупать одиночную планку к уже имеющейся для расширения объёма можно, но для стабильной работы на высоких частотах крайне желательно, чтобы модули были одной модели или имели идентичные характеристики.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одиночного модуля - система будет работать в одноканальном режиме, что ограничивает производительность в ресурсоёмких приложениях и играх. Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают разгон памяти до 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на базовой для платформы частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто планирует сразу собрать двухканальный комплект 2x8 ГБ или хочет недорого добавить оперативной памяти в существующую систему DDR4, где уже установлена аналогичная планка.