Оперативная память Samsung DDR4 8GB DIMM 3200MHz (M378A1G44CB0-CWE)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung DDR4 8GB DIMM 3200MHz (M378A1G44CB0-CWE)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 объёмом 8 ГБ является оптимальным решением для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он отлично подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования офисных приложений и нетребовательных игр. Для современных игровых систем или рабочих станций для монтажа видео лучше рассматривать комплекты из двух или четырёх планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под это поколение памяти. Использование форм-фактора DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков или мини-ПК, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является хорошим стартовым уровнем для большинства современных систем, позволяя комфортно работать в среде Windows 10 или 11 и ряде приложений одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и производительности встроенной графики процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 и новее, а также Intel. По сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, может быть ощутимым.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение для этой конкретной модели не указаны в заголовке, что типично для OEM-модулей Samsung, ориентированных на стабильную работу на стандартных настройках. Скорее всего, для работы на заявленной частоте 3200 МГц потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память DDR4 запускается на более низкой, базовой частоте. Ручной разгон таких модулей возможен, но его потенциал обычно ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600) при условии поддержки DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под более старое поколение DDR3 или новое DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти от Samsung, судя по модели, относится к OEM-поставкам и, вероятнее всего, не оснащена отдельным радиатором. Это стандартное решение для модулей, работающих на штатных частотах и напряжениях, где дополнительное охлаждение не является критичным. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы, рекомендуется устанавливать память парами. Установите две одинаковые планки в слоты одного цвета на материнской плате, чтобы активировать двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность. В будущем вы сможете добавить второй аналогичный модуль, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного комплекта или с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности процессора. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4 и частоту 3200 МГц, особенно если речь идет о старых платформах. Перед покупкой для апгрейда проверьте, сколько свободных слотов DIMM осталось на вашей плате. Этот модуль - отличный выбор для экономной сборки или замены вышедшей из строя планки, но для новой игровой системы разумнее сразу взять комплект из двух модулей по 8 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 объёмом 8 ГБ является оптимальным решением для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он отлично подходит для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок, использования офисных приложений и нетребовательных игр. Для современных игровых систем или рабочих станций для монтажа видео лучше рассматривать комплекты из двух или четырёх планок для активации двухканального режима и увеличения общего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен по стандарту DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под это поколение памяти. Использование форм-фактора DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков или мини-ПК, где используется компактный стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём в 8 ГБ является хорошим стартовым уровнем для большинства современных систем, позволяя комфортно работать в среде Windows 10 или 11 и ряде приложений одновременно. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы и производительности встроенной графики процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 и новее, а также Intel. По сравнению с базовой частотой 2133 или 2400 МГц прирост в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, может быть ощутимым.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение для этой конкретной модели не указаны в заголовке, что типично для OEM-модулей Samsung, ориентированных на стабильную работу на стандартных настройках. Скорее всего, для работы на заявленной частоте 3200 МГц потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память DDR4 запускается на более низкой, базовой частоте. Ручной разгон таких модулей возможен, но его потенциал обычно ограничен.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600) при условии поддержки DDR4. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под более старое поколение DDR3 или новое DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка памяти от Samsung, судя по модели, относится к OEM-поставкам и, вероятнее всего, не оснащена отдельным радиатором. Это стандартное решение для модулей, работающих на штатных частотах и напряжениях, где дополнительное охлаждение не является критичным. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы, рекомендуется устанавливать память парами. Установите две одинаковые планки в слоты одного цвета на материнской плате, чтобы активировать двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность. В будущем вы сможете добавить второй аналогичный модуль, но для максимальной стабильности лучше использовать планки из одного комплекта или с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это одиночный модуль, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию производительности процессора. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4 и частоту 3200 МГц, особенно если речь идет о старых платформах. Перед покупкой для апгрейда проверьте, сколько свободных слотов DIMM осталось на вашей плате. Этот модуль - отличный выбор для экономной сборки или замены вышедшей из строя планки, но для новой игровой системы разумнее сразу взять комплект из двух модулей по 8 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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