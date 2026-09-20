Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 1
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 2
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 3
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 4
Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571030
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память объемом 8 ГБ станет надежным и доступным выбором для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Она отлично справится с повседневными задачами: работой в документах, серфингом в интернете с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игровых сборок или профессиональных рабочих станций для монтажа и рендеринга стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 16 или 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для большинства современных настольных ПК. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей базой для большинства систем. Заявленная эффективная частота 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность. На практике такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, особенно при работе в двухканальном режиме, когда установлены два одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для частоты 3600 МГц и указывает на баланс между скоростью и латентностью. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для выхода на номинальные 3600 МГц вам достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Рабочее напряжение при активации XMP-профиля обычно повышается до стандартного для таких режимов уровня.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение памяти, и процессорами Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с современными платформами AMD Ryzen (серии 3000, 5000, 7000 для AM4). Важно помнить, что поддержка максимальной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Netac оснащена компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке на высоких частотах. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что особенно важно для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных и сдержанных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации вам потребуется купить второй идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на плате (обычно они помечены одним цветом). Такой подход удвоит пропускную способность подсистемы памяти, что заметно повысит производительность в играх и приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это поддержка материнской платой и процессором частоты 3600 МГц через профиль XMP, особенно на платформах начального уровня. На старых ревизиях BIOS может потребоваться обновление. Помните о физической несовместимости: модуль DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5. Для сборки новой системы или серьезного апгрейда лучше сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок, чтобы гарантировать их полную совместимость и стабильную работу в заявленном режиме.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память объемом 8 ГБ станет надежным и доступным выбором для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Она отлично справится с повседневными задачами: работой в документах, серфингом в интернете с множеством вкладок, просмотром мультимедиа и нетребовательными играми. Однако для современных игровых сборок или профессиональных рабочих станций для монтажа и рендеринга стоит рассматривать комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима и увеличения общего объема до 16 или 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для большинства современных настольных ПК. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты на материнских платах для настольных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем потребуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей базой для большинства систем. Заявленная эффективная частота 3600 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает отличную пропускную способность. На практике такая скорость положительно скажется на общей отзывчивости системы, ускорит загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, особенно при работе в двухканальном режиме, когда установлены два одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL18, что является типичным значением для частоты 3600 МГц и указывает на баланс между скоростью и латентностью. Для стабильной работы на заявленной высокой частоте модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0. Это означает, что для выхода на номинальные 3600 МГц вам достаточно будет выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложному ручному разгону. Рабочее напряжение при активации XMP-профиля обычно повышается до стандартного для таких режимов уровня.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение памяти, и процессорами Intel Core 10-го, 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с современными платформами AMD Ryzen (серии 3000, 5000, 7000 для AM4). Важно помнить, что поддержка максимальной частоты 3600 МГц зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашей системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти Netac оснащена компактным алюминиевым радиатором черного цвета, который способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке на высоких частотах. Его скромная высота минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что особенно важно для компактных корпусов. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка у этой модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для лаконичных и сдержанных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и материнских плат крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для его активации вам потребуется купить второй идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на плате (обычно они помечены одним цветом). Такой подход удвоит пропускную способность подсистемы памяти, что заметно повысит производительность в играх и приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - это поддержка материнской платой и процессором частоты 3600 МГц через профиль XMP, особенно на платформах начального уровня. На старых ревизиях BIOS может потребоваться обновление. Помните о физической несовместимости: модуль DDR4 нельзя установить в слот для DDR3 или DDR5. Для сборки новой системы или серьезного апгрейда лучше сразу приобрести готовый двухканальный комплект из двух планок, чтобы гарантировать их полную совместимость и стабильную работу в заявленном режиме.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSWD4P36SP-08K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...