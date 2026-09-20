Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08Y)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8Gb 3200Mhz (NTSDD4P32SP-08Y)
Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти — оптимальное решение для базового апгрейда или сборки недорогого, но отзывчивого офисного или домашнего ПК. Она отлично подойдёт для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с большим количеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач, таких как видеомонтаж и 3D-рендеринг, одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, но он станет хорошим началом для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и распространённым решением для большинства настольных компьютеров, собранных за последние несколько лет. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК. Важно помнить, что DDR4 несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5, поэтому ключ-прорезь на контактной площадке расположен иначе, предотвращая ошибку при монтаже.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 гигабайт, что является стандартным и достаточным значением для комфортной работы одной операционной системы с фоновыми приложениями. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность данных между процессором и памятью, делая систему заметно отзывчивее по сравнению с базовыми моделями на 2133 или 2400 МГц. В сценариях, где важна скорость обработки данных — например, при работе с архивами, загрузке уровней в играх или переключении между тяжёлыми программами — более высокая частота памяти даст ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), влияют на задержки при доступе к данным и в комплексе с частотой определяют итоговую скорость отклика памяти. Данная модель, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В или чуть выше, что обеспечивает стабильность. Для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой для платформы частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и выше) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 для процессоров Ryzen). Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и материнская плата. На старых или самых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по модели, данный модуль DDR4 от Netac выполнен в классическом формате без массивных алюминиевых радиаторов. Это делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие активного охлаждения для памяти с частотой 3200 МГц при стандартном напряжении является нормой, так как нагрев в таких условиях не критичен для стабильной работы в рамках штатных режимов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для этого необходимо приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать память той же модели, частоты и с максимально близкими таймингами во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, ограничивая потенциальную производительность системы почти вдвое по сравнению с двухканальной конфигурацией. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Для сборки игрового ПК или рабочей станции стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок общей ёмкостью 16 ГБ. Эта же модель идеально подойдёт для недорогого апгрейда старого компьютера, где нужен дополнительный объём, или как вторая планка для организации двухканального режима, если у вас уже есть один такой модуль.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка оперативной памяти — оптимальное решение для базового апгрейда или сборки недорогого, но отзывчивого офисного или домашнего ПК. Она отлично подойдёт для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с большим количеством вкладок, просмотра видео и использования нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач, таких как видеомонтаж и 3D-рендеринг, одного модуля объёмом 8 ГБ будет недостаточно, но он станет хорошим началом для дальнейшего расширения системы.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и распространённым решением для большинства настольных компьютеров, собранных за последние несколько лет. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК. Важно помнить, что DDR4 несовместима со слотами для более старых поколений DDR3 или новых DDR5, поэтому ключ-прорезь на контактной площадке расположен иначе, предотвращая ошибку при монтаже.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 8 гигабайт, что является стандартным и достаточным значением для комфортной работы одной операционной системы с фоновыми приложениями. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность данных между процессором и памятью, делая систему заметно отзывчивее по сравнению с базовыми моделями на 2133 или 2400 МГц. В сценариях, где важна скорость обработки данных — например, при работе с архивами, загрузке уровней в играх или переключении между тяжёлыми программами — более высокая частота памяти даст ощутимый прирост производительности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов, такие как CAS Latency (CL), влияют на задержки при доступе к данным и в комплексе с частотой определяют итоговую скорость отклика памяти. Данная модель, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В или чуть выше, что обеспечивает стабильность. Для достижения заявленной высокой частоты 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой для платформы частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и выше) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 для процессоров Ryzen). Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц важно, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и материнская плата. На старых или самых бюджетных платах может потребоваться ручная настройка или обновление BIOS. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется устанавливать парные идентичные модули.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Судя по модели, данный модуль DDR4 от Netac выполнен в классическом формате без массивных алюминиевых радиаторов. Это делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров башенного типа. Отсутствие активного охлаждения для памяти с частотой 3200 МГц при стандартном напряжении является нормой, так как нагрев в таких условиях не критичен для стабильной работы в рамках штатных режимов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Для этого необходимо приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить оба в соответствующие слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать память той же модели, частоты и с максимально близкими таймингами во избежание проблем совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, ограничивая потенциальную производительность системы почти вдвое по сравнению с двухканальной конфигурацией. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP. Для сборки игрового ПК или рабочей станции стоит сразу рассмотреть комплект из двух планок общей ёмкостью 16 ГБ. Эта же модель идеально подойдёт для недорогого апгрейда старого компьютера, где нужен дополнительный объём, или как вторая планка для организации двухканального режима, если у вас уже есть один такой модуль.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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