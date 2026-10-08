Описание товара Память оперативная AMD Radeon 8GB DDR4 2666 SO DIMM R7 Performance Series Black (R748G2606S2S-U)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память создана для апгрейда и повышения производительности ноутбуков и компактных настольных систем формата mini-ITX. Модуль идеально подойдет пользователям, которые хотят ускорить работу своего лэптопа, избавиться от подтормаживаний при работе с множеством вкладок в браузере или при использовании офисных пакетов. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа стоит рассмотреть либо установку двух таких планок, либо покупку модулей большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти четвертого поколения, выполненный в форм-факторе SO-DIMM. Этот стандарт предназначен исключительно для ноутбуков, компактных ПК и моноблоков, а его ключевая особенность - компактный размер по сравнению с настольными планками DIMM. Важно понимать, что модуль DDR4 физически и электрически несовместим со слотами для более старых поколений DDR3 или DDR2, поэтому первым делом необходимо убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ и работает на эффективной частоте 2666 МГц. Такая скорость является отличным балансом для большинства мобильных платформ, обеспечивая прирост отзывчивости системы по сравнению со стандартными модулями на 2133 или 2400 МГц. Повышенная частота положительно скажется на скорости загрузки приложений, плавности работы в графических интерфейсах и общей скорости обработки данных, что особенно заметно при работе с большими файлами или в условиях нехватки оперативной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и использует умеренные тайминги. В большинстве ноутбуков и готовых систем поддержка ручного разгона или даже профилей XMP/EXPO ограничена, поэтому данный модуль рассчитан на работу на заявленной частоте 2666 МГц при автоматической настройке BIOS. Это гарантирует стабильную работу без необходимости углубляться в настройки, что критически важно для апгрейда мобильных компьютеров, где тонкий контроль памяти часто недоступен.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром ноутбуков и компактных платформ на базе процессоров Intel и AMD, поддерживающих память DDR4. Однако важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется не только самим модулем, но и процессором и чипсетом конкретной модели ноутбука. Перед покупкой рекомендуется проверить спецификации вашего устройства, чтобы убедиться, что оно поддерживает частоту 2666 МГц, иначе память может запуститься на более низкой, штатной для платформы, скорости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка выполнена в строгом черном цвете и оснащена низкопрофильным радиатором. В условиях ограниченного пространства внутри ноутбука такое решение способствует лучшему рассеиванию тепла при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Компактная высота модуля исключает риск конфликтов с другими компонентами, что является ключевым требованием для мобильных апгрейдов, где каждый миллиметр на счету.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти и производительность встроенной графики, потребуется установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если вы планируете расширение, оптимальным решением будет покупка второй такой же планки, что позволит получить 16 ГБ в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для стандартных настольных материнских плат. Также необходимо заранее убедиться в наличии свободного слота для апгрейда и в поддержке вашей конкретной моделью ноутбука частоты 2666 МГц. Этот модуль станет отличным выбором для быстрого и простого обновления старого или слабого ноутбука, но если вам нужен максимальный объем для профессиональных задач, стоит сразу рассматривать комплект из двух планок или модули емкостью 16 ГБ и более.