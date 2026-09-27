Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (PVV532G720C34K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom BlackDDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (PVV532G720C34K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и геймеров, стремящихся выжать максимум производительности из современных платформ Intel Z790 или AMD X670. Модули Viper Venom с частотой 7200 МГц идеально подходят для сборки мощного игрового ПК, где высокий FPS и минимальные задержки в киберспортивных дисциплинах имеют решающее значение. Они также отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и 3D-рендеринга, где высокая пропускная способность памяти ускоряет работу с большими текстурами и кэшем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, что означает принципиально более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому проверка совместимости вашей материнской платы обязательна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает сбалансированный объём в 32 ГБ, распределённый на две планки по 16 ГБ каждая. Такой конфигурации достаточно для комфортной игры с одновременной стриминговой трансляцией, работы с множеством вкладок браузера и профессиональных приложений. Заявленная частота 7200 МГц обеспечивает исключительную скорость передачи данных, что в играх может выражаться в более высоком и стабильном показателе кадров в секунду, особенно в связке с мощным процессором, и сокращает время ожидания при обработке больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение 34-44-44-108, где первая цифра (CL34) указывает на CAS Latency - задержку перед выдачей данных. Для частоты 7200 МГц такие тайминги считаются весьма сбалансированными, обеспечивая низкую латентность на фоне высокой пропускной способности. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет одной настройкой в BIOS материнской платы автоматически выйти на заявленные рекордные частоту и тайминги, не углубляясь в ручной оверклокинг.
Совместимость с платформой
Для стабильной работы на частоте 7200 МГц требуется современная платформа: материнские платы на чипсетах Intel Z790 или AMD X670/B650 с четырёхслойным PCB и качественной трассировкой памяти. Также критически важен процессор с сильным контроллером памяти (IMC), например, Intel Core i7/i9 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение столь высоких частот не гарантировано на всех конфигурациях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Venom Black, которые эффективно рассеивают тепло даже под продолжительной нагрузкой, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Конструкция радиаторов оптимизирована по высоте, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что делает его отличным выбором для минималистичных или строгих сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ, которые предназначены для установки в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одноимённых комплектов не гарантирует стабильной работы на максимальной частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это зависимость от возможностей материнской платы и процессора. На менее продвинутых платах или с более слабым контроллером памяти процессора модули могут не запуститься на заявленных 7200 МГц, и потребуется ручная настройка или работа на более низкой частоте. Этот комплект - выбор для тех, кто собирает систему с нуля на топовой платформе и хочет получить максимум игровой производительности. Если же ваши задачи не столь требовательны к задержкам или вы стеснены бюджетом, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000-6400 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и геймеров, стремящихся выжать максимум производительности из современных платформ Intel Z790 или AMD X670. Модули Viper Venom с частотой 7200 МГц идеально подходят для сборки мощного игрового ПК, где высокий FPS и минимальные задержки в киберспортивных дисциплинах имеют решающее значение. Они также отлично справятся с задачами монтажа видео в высоком разрешении и 3D-рендеринга, где высокая пропускная способность памяти ускоряет работу с большими текстурами и кэшем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, что означает принципиально более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных компьютеров и устанавливается в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что планки DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами под DDR4 или DDR3, поэтому проверка совместимости вашей материнской платы обязательна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает сбалансированный объём в 32 ГБ, распределённый на две планки по 16 ГБ каждая. Такой конфигурации достаточно для комфортной игры с одновременной стриминговой трансляцией, работы с множеством вкладок браузера и профессиональных приложений. Заявленная частота 7200 МГц обеспечивает исключительную скорость передачи данных, что в играх может выражаться в более высоком и стабильном показателе кадров в секунду, особенно в связке с мощным процессором, и сокращает время ожидания при обработке больших файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют значение 34-44-44-108, где первая цифра (CL34) указывает на CAS Latency - задержку перед выдачей данных. Для частоты 7200 МГц такие тайминги считаются весьма сбалансированными, обеспечивая низкую латентность на фоне высокой пропускной способности. Модули работают при стандартном для DDR5 напряжении и поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет одной настройкой в BIOS материнской платы автоматически выйти на заявленные рекордные частоту и тайминги, не углубляясь в ручной оверклокинг.
Совместимость с платформой
Для стабильной работы на частоте 7200 МГц требуется современная платформа: материнские платы на чипсетах Intel Z790 или AMD X670/B650 с четырёхслойным PCB и качественной трассировкой памяти. Также критически важен процессор с сильным контроллером памяти (IMC), например, Intel Core i7/i9 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как достижение столь высоких частот не гарантировано на всех конфигурациях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета из серии Venom Black, которые эффективно рассеивают тепло даже под продолжительной нагрузкой, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Конструкция радиаторов оптимизирована по высоте, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данном комплекте отсутствует, что делает его отличным выбором для минималистичных или строгих сборок, где во главе угла стоит производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ, которые предназначены для установки в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, однако смешивание даже одноимённых комплектов не гарантирует стабильной работы на максимальной частоте.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это зависимость от возможностей материнской платы и процессора. На менее продвинутых платах или с более слабым контроллером памяти процессора модули могут не запуститься на заявленных 7200 МГц, и потребуется ручная настройка или работа на более низкой частоте. Этот комплект - выбор для тех, кто собирает систему с нуля на топовой платформе и хочет получить максимум игровой производительности. Если же ваши задачи не столь требовательны к задержкам или вы стеснены бюджетом, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000-6400 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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