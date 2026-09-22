Top.Mail.Ru
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716437
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
54

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти DDR5 идеально подходит для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000. Комплект объёмом 16 ГБ обеспечит комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, а также справится с обработкой фото и видео в разрешении Full HD и запуском множества фоновых приложений. Если ваша основная задача — продуктивная работа или игра без подтормаживаний, а апгрейд на 32 ГБ планируется в будущем, эта планка станет отличной отправной точкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для большинства современных задач 16 ГБ на частоте 6000 МГц — это сбалансированное решение, где высокая скорость компенсирует не самый большой объём, хотя для серьёзного монтажа 4K-видео или работы с виртуальными машинами стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти заданы таймингами CL30, что указывает на низкую латентность в рамках стандарта DDR5 и обеспечивает минимальные задержки при доступе к данным. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет в один клик в BIOS/UEFI выйти на заявленные параметры 6000 МГц и CL30 без необходимости ручного подбора таймингов и напряжения. Это гарантирует стабильную работу на максимальной производительности на совместимых платформах AMD.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с чипсетами X670, B650 и A620. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц крайне рекомендуется использовать совместимую материнскую плату и, возможно, обновить её BIOS до последней версии. На платформах Intel модуль также будет работать, но его заявленная частота активируется через профиль Intel XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости работы, и поддерживает стабильность даже при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция минимизирует риски конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели подсветка отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где во главе угла стоит не эстетика, а стабильность и охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным и даёт значительный прирост производительности в играх и приложениях, необходимо приобрести и установить второй идентичный модуль в соответствующий слот материнской платы. При расширении системы важно использовать максимально схожие по характеристикам модули для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частоте 6000 МГц. Помните, что одна планка памяти означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает производительность процессоров AMD Ryzen; для раскрытия их потенциала настоятельно рекомендуется использовать комплект из двух модулей. Этот модуль - отличный выбор для начала сборки современной системы на AMD, с перспективой быстрого добавления второй планки для выхода на двухканальный режим и 32 ГБ общего объёма.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-36-36
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти DDR5 идеально подходит для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000. Комплект объёмом 16 ГБ обеспечит комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, а также справится с обработкой фото и видео в разрешении Full HD и запуском множества фоновых приложений. Если ваша основная задача — продуктивная работа или игра без подтормаживаний, а апгрейд на 32 ГБ планируется в будущем, эта планка станет отличной отправной точкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это модуль стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4, поэтому установка возможна только в соответствующую материнскую плату.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, работающей на эффективной частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в профессиональных приложениях. Для большинства современных задач 16 ГБ на частоте 6000 МГц — это сбалансированное решение, где высокая скорость компенсирует не самый большой объём, хотя для серьёзного монтажа 4K-видео или работы с виртуальными машинами стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти заданы таймингами CL30, что указывает на низкую латентность в рамках стандарта DDR5 и обеспечивает минимальные задержки при доступе к данным. Модуль поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет в один клик в BIOS/UEFI выйти на заявленные параметры 6000 МГц и CL30 без необходимости ручного подбора таймингов и напряжения. Это гарантирует стабильную работу на максимальной производительности на совместимых платформах AMD.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast с поддержкой EXPO оптимизирована для работы с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с чипсетами X670, B650 и A620. Для активации профиля EXPO и выхода на частоту 6000 МГц крайне рекомендуется использовать совместимую материнскую плату и, возможно, обновить её BIOS до последней версии. На платформах Intel модуль также будет работать, но его заявленная частота активируется через профиль Intel XMP 3.0.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным алюминиевым радиатором белого цвета, который эффективно рассеивает тепло, возникающее при высокой скорости работы, и поддерживает стабильность даже при длительных нагрузках. Низкопрофильная конструкция минимизирует риски конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа. В этой модели подсветка отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных и производительных сборок, где во главе угла стоит не эстетика, а стабильность и охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным и даёт значительный прирост производительности в играх и приложениях, необходимо приобрести и установить второй идентичный модуль в соответствующий слот материнской платы. При расширении системы важно использовать максимально схожие по характеристикам модули для избежания проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR5, а процессор и чипсет официально поддерживают работу на частоте 6000 МГц. Помните, что одна планка памяти означает работу в одноканальном режиме, что ограничивает производительность процессоров AMD Ryzen; для раскрытия их потенциала настоятельно рекомендуется использовать комплект из двух модулей. Этот модуль - отличный выбор для начала сборки современной системы на AMD, с перспективой быстрого добавления второй планки для выхода на двухканальный режим и 32 ГБ общего объёма.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston DDR5 16GB 6000MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF560C30BWE-16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...