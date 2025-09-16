Память оперативная SODIMM Kingston FURY Impact [KF432S20IB/16] 16 ГБ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Память оперативная SODIMM Kingston FURY Impact [KF432S20IB/16] 16 ГБ
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для пользователей ноутбуков и компактных систем, которым нужно быстро и надежно увеличить объем оперативной памяти. Он идеально подходит для апгрейда домашних и рабочих ноутбуков, чтобы справиться с многозадачностью - десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, легким монтажом фото и видео. При объеме 16 ГБ он отлично закроет потребности современных приложений и позволит комфортно работать, не сталкиваясь с подтормаживаниями из-за нехватки ОЗУ.
Для требовательных игр или профессиональных задач вроде 3D-рендеринга одного модуля может оказаться недостаточно, но он станет отличной основой для создания двухканальной конфигурации объемом 32 ГБ при покупке пары. Это решение оптимально балансирует между ценой и производительностью, предлагая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению со стандартными 8 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Важнейшая характеристика - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Это значит, что данная планка физически не подойдет для стандартных настольных компьютеров со слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства современных ноутбучных систем. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавную работу в условиях многозадачности, ускоренную загрузку приложений и улучшенную отзывчивость системы в целом, особенно при работе с большими документами или графикой.
Однако важно помнить, что для раскрытия полного потенциала такой частоты необходима поддержка со стороны процессора и материнской платы ноутбука. В двухканальном режиме (при установке двух одинаковых модулей) преимущества в скорости и плавности работы будут еще более ощутимыми.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL20, определяют латентность - задержку при обращении к данным. В связке с частотой 3200 МГц эти настройки предлагают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой скоростью отклика. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и минимальному нагреву, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.
Данная модель поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это позволяет модулю при наличии поддержки со стороны системы автоматически работать на заявленной частоте 3200 МГц, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS. Однако в ноутбуках поддержка XMP встречается нечасто, и память, скорее всего, будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой процессором.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM для памяти DDR4. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старое поколение DDR3 или новое DDR5, так как они физически и электрически несовместимы. Также стоит проверить спецификации процессора (например, Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее для мобильных платформ), чтобы убедиться в поддержке частоты 3200 МГц.
Максимальный поддерживаемый объем и частоту лучше уточнять в документации к конкретной модели ноутбука. Установка модуля с частотой выше поддерживаемой обычно приводит к его работе на максимальной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти Kingston FURY Impact выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, где критически важна компактность для гарантированной установки в тесный корпус любого ноутбука. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как память DDR4 при штатном напряжении 1.2 В не склонна к сильному нагреву даже под нагрузкой.
Чипсеты памяти накрыты стильной наклейкой бренда. Такой minimalist подход гарантирует, что планка не столкнется с проблемами совместимости по высоте внутри ноутбука, куда часто можно установить только модули строго определенного форм-фактора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в парный слот. Оптимальным решением будет покупка двух таких планок сразу, если в ноутбуке есть два слота и вы планируете сборку конфигурации 32 ГБ.
При расширении уже существующей конфигурации старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками: тот же объем (16 ГБ), частота (3200 МГц) и тайминги (CL20). Установка модулей с разными параметрами может привести к работе всей системы на настройках самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это форм-фактор SO-DIMM. Данная память предназначена только для ноутбуков и компактных ПК и не подойдет для обычных настольных систем. Перед покупкой обязательно проверьте, какое поколение памяти (DDR3, DDR4 или DDR5) и максимальный объем поддерживает ваша модель ноутбука. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, которую способен обеспечить контроллер памяти CPU.
Этот модуль - отличный выбор для быстрого и качественного апгрейда ноутбука до комфортных 16 ГБ ОЗУ. Он подойдет тем, кто хочет избавиться от тормозов при многозадачности и работе с современным софтом. Если вам нужен максимальный игровой или профессиональный потенциал, рассмотрите вариант покупки двух таких модулей для двухканального режима. Если же ваши задачи ограничены веб-серфингом и работой с документами, возможно, будет достаточно более доступного модуля объемом 8 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти предназначен для пользователей ноутбуков и компактных систем, которым нужно быстро и надежно увеличить объем оперативной памяти. Он идеально подходит для апгрейда домашних и рабочих ноутбуков, чтобы справиться с многозадачностью - десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, легким монтажом фото и видео. При объеме 16 ГБ он отлично закроет потребности современных приложений и позволит комфортно работать, не сталкиваясь с подтормаживаниями из-за нехватки ОЗУ.
Для требовательных игр или профессиональных задач вроде 3D-рендеринга одного модуля может оказаться недостаточно, но он станет отличной основой для создания двухканальной конфигурации объемом 32 ГБ при покупке пары. Это решение оптимально балансирует между ценой и производительностью, предлагая заметный прирост отзывчивости системы по сравнению со стандартными 8 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует современное поколение памяти DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Важнейшая характеристика - форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC, мини-ПК) и некоторые материнские платы формата Mini-ITX. Это значит, что данная планка физически не подойдет для стандартных настольных компьютеров со слотами DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает солидный объем в 16 ГБ, что является отличным выбором для большинства современных ноутбучных систем. Рабочая частота составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В реальных сценариях это означает более плавную работу в условиях многозадачности, ускоренную загрузку приложений и улучшенную отзывчивость системы в целом, особенно при работе с большими документами или графикой.
Однако важно помнить, что для раскрытия полного потенциала такой частоты необходима поддержка со стороны процессора и материнской платы ноутбука. В двухканальном режиме (при установке двух одинаковых модулей) преимущества в скорости и плавности работы будут еще более ощутимыми.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL20, определяют латентность - задержку при обращении к данным. В связке с частотой 3200 МГц эти настройки предлагают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой скоростью отклика. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и минимальному нагреву, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков.
Данная модель поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это позволяет модулю при наличии поддержки со стороны системы автоматически работать на заявленной частоте 3200 МГц, избавляя пользователя от ручных настроек в BIOS. Однако в ноутбуках поддержка XMP встречается нечасто, и память, скорее всего, будет работать на максимальной частоте, официально поддерживаемой процессором.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащенными слотами SO-DIMM для памяти DDR4. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша модель ноутбука использует именно DDR4, а не более старое поколение DDR3 или новое DDR5, так как они физически и электрически несовместимы. Также стоит проверить спецификации процессора (например, Intel Core 10-го поколения и новее или AMD Ryzen серии 3000 и новее для мобильных платформ), чтобы убедиться в поддержке частоты 3200 МГц.
Максимальный поддерживаемый объем и частоту лучше уточнять в документации к конкретной модели ноутбука. Установка модуля с частотой выше поддерживаемой обычно приводит к его работе на максимальной для платформы частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти Kingston FURY Impact выполнен в низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это стандартная практика для ноутбучной памяти, где критически важна компактность для гарантированной установки в тесный корпус любого ноутбука. Отсутствие радиатора не является недостатком, так как память DDR4 при штатном напряжении 1.2 В не склонна к сильному нагреву даже под нагрузкой.
Чипсеты памяти накрыты стильной наклейкой бренда. Такой minimalist подход гарантирует, что планка не столкнется с проблемами совместимости по высоте внутри ноутбука, куда часто можно установить только модули строго определенного форм-фактора.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой один модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести и установить второй абсолютно идентичный модуль в парный слот. Оптимальным решением будет покупка двух таких планок сразу, если в ноутбуке есть два слота и вы планируете сборку конфигурации 32 ГБ.
При расширении уже существующей конфигурации старайтесь подбирать модуль с максимально близкими характеристиками: тот же объем (16 ГБ), частота (3200 МГц) и тайминги (CL20). Установка модулей с разными параметрами может привести к работе всей системы на настройках самого медленного из них.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это форм-фактор SO-DIMM. Данная память предназначена только для ноутбуков и компактных ПК и не подойдет для обычных настольных систем. Перед покупкой обязательно проверьте, какое поколение памяти (DDR3, DDR4 или DDR5) и максимальный объем поддерживает ваша модель ноутбука. Также имейте в виду, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима поддержка со стороны процессора; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, которую способен обеспечить контроллер памяти CPU.
Этот модуль - отличный выбор для быстрого и качественного апгрейда ноутбука до комфортных 16 ГБ ОЗУ. Он подойдет тем, кто хочет избавиться от тормозов при многозадачности и работе с современным софтом. Если вам нужен максимальный игровой или профессиональный потенциал, рассмотрите вариант покупки двух таких модулей для двухканального режима. Если же ваши задачи ограничены веб-серфингом и работой с документами, возможно, будет достаточно более доступного модуля объемом 8 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память, встала идеально, ноутбук MSI KATANA GF-66, выбирал между Kingston и Samsung, у Samsung было конечно больше отзывов, но очень много плохих, у Kingston хоть и мало, но все по существу, за исключением одного не понятного откуда взятого отзы́ва, в общем все GOOD, спасибо продавцу, все было хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Память покупал для ноута, чтобы ее расширить до 24 гб, так как сыну необходимо для, учебы. пришла в заводской упаковке и пупырке. оперативку установили, все работает. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память. Запустилась без проблем. Все работает. Тесты прошла. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ноутбука дочери две штуки, встали как родные, компьютер сразу их определил, работают отлично к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная оперативка, но почему то не могу повысить частоту вероятнее всего из за процессора на ноутбуке, так что думаю это вина не оперативки а моего ноута.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память, по отличной цене. Заявленные характеристики соответствуют, Ноут msi GF76 подхватил без проблем в 2 канала.
Достоинства:
Комментарий:
подошли, пломба цела, таиминги конечно так себе, берите лущче CL16
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки в работе , полёт нормальный. Сегодня ещё одну закажу в комплект. Пришло быстро , пока всё ок. Если что , потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в хорошо запечатаной упаковке ,всё целое, всё работает на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Память определились. Доставка оч.быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для мини пк, отличная память, 3200. Чипы Самсунг. Брал в дополнение к крушалу на микроне, не ругается, встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала очень быстро! Упаковано отлично. Поставил в ноут вместо 8гб, так как думаю 16гб в не игровом ноуте за глаза, и лишняя планка памяти только жрать энергию и греться будет. Сразу завелась на 3200. Прогнал мемтест 40 минут - полёт нормальный, без ошибок. Не скажу, что 8гб мне не хватало и браузер или фильмы тормозили, но захотелось увеличить, на перспективу, чтоб было. В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка потрясающая, спасибо продавцу за адекватную цену и быструю доставку. Ноутбук полетел
Достоинства:
Комментарий:
На мой ноутбук Gigabyte G5 MF влезли как родные. В целом не проверял, но товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пока все ок,из-за цены думал,что будет какой-то разводняк,но тесты через memtest прошла успешно,а играх виден прирост.Я доволен,продавцу огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично села! все заявленные характеристики подтверждены тестами! сбоев в работе не обнаружено! Огонь!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует действительности, спасибо.То что и хотел.
Достоинства:
Комментарий:
Взял 2 штуки, расширил в ноутбуке с 16 до 32 гб, стресс тесты прошли как надо, работают
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук msi gf75 thin 10uc-048xru, процессор i5 10th 10500h. Завелась на 2933мгц, тайминги 19-21-21, все отлично Чипы Samsung, 2 ranks .
Достоинства:
Комментарий:
супер!!! сын просил купить, за такую цену не ожидала такого результата, огромное спасибо продавцу просто
Отзывы о товаре Память оперативная SODIMM Kingston FURY Impact [KF432S20IB/16] 16 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная оперативная память, встала идеально, ноутбук MSI KATANA GF-66, выбирал между Kingston и Samsung, у Samsung было конечно больше отзывов, но очень много плохих, у Kingston хоть и мало, но все по существу, за исключением одного не понятного откуда взятого отзы́ва, в общем все GOOD, спасибо продавцу, все было хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Память покупал для ноута, чтобы ее расширить до 24 гб, так как сыну необходимо для, учебы. пришла в заводской упаковке и пупырке. оперативку установили, все работает. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память. Запустилась без проблем. Все работает. Тесты прошла. Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для ноутбука дочери две штуки, встали как родные, компьютер сразу их определил, работают отлично к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная оперативка, но почему то не могу повысить частоту вероятнее всего из за процессора на ноутбуке, так что думаю это вина не оперативки а моего ноута.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная память, по отличной цене. Заявленные характеристики соответствуют, Ноут msi GF76 подхватил без проблем в 2 канала.
Достоинства:
Комментарий:
подошли, пломба цела, таиминги конечно так себе, берите лущче CL16
Достоинства:
Комментарий:
Вторые сутки в работе , полёт нормальный. Сегодня ещё одну закажу в комплект. Пришло быстро , пока всё ок. Если что , потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в хорошо запечатаной упаковке ,всё целое, всё работает на ура!
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Память определились. Доставка оч.быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для мини пк, отличная память, 3200. Чипы Самсунг. Брал в дополнение к крушалу на микроне, не ругается, встала как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Приехала очень быстро! Упаковано отлично. Поставил в ноут вместо 8гб, так как думаю 16гб в не игровом ноуте за глаза, и лишняя планка памяти только жрать энергию и греться будет. Сразу завелась на 3200. Прогнал мемтест 40 минут - полёт нормальный, без ошибок. Не скажу, что 8гб мне не хватало и браузер или фильмы тормозили, но захотелось увеличить, на перспективу, чтоб было. В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оперативка потрясающая, спасибо продавцу за адекватную цену и быструю доставку. Ноутбук полетел
Достоинства:
Комментарий:
На мой ноутбук Gigabyte G5 MF влезли как родные. В целом не проверял, но товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пока все ок,из-за цены думал,что будет какой-то разводняк,но тесты через memtest прошла успешно,а играх виден прирост.Я доволен,продавцу огромное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отлично села! все заявленные характеристики подтверждены тестами! сбоев в работе не обнаружено! Огонь!!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует действительности, спасибо.То что и хотел.
Достоинства:
Комментарий:
Взял 2 штуки, расширил в ноутбуке с 16 до 32 гб, стресс тесты прошли как надо, работают
Достоинства:
Комментарий:
Ноутбук msi gf75 thin 10uc-048xru, процессор i5 10th 10500h. Завелась на 2933мгц, тайминги 19-21-21, все отлично Чипы Samsung, 2 ranks .
Достоинства:
Комментарий:
супер!!! сын просил купить, за такую цену не ожидала такого результата, огромное спасибо продавцу просто