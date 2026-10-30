Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606U2S-UO)
Тип поставки, которым обладает память AMD R7432G2606U2S-UO - OEM. Гарантийный срок отличается продолжительностью и составляет 24 месяца. При проведении тестовых испытаний латентность составила CL16. Задержка равна 19-19-19-43, а скорость - 2666 МГц. Напряжение достигает 1.2 В. Работа памяти осуществляется в двухканальном режиме. Производитель наделил модуль AMD R7432G2606U2S-UO 32 Гб памяти. Такой вариант станет оптимальным решением для любого производительного компьютера. Тут не реализована поддержка Error Checking and Correction. Количество контактов равно 288-pin, а показатель скорости тут PC4-21300. Форм-фактор памяти DIMM.
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