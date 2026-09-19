Top.Mail.Ru
Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) - фото 1
Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным выбором для апгрейда игрового ПК или рабочей станции, обеспечивая комфортную работу с тяжелыми проектами в программах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных или виртуальных машинах. Такая планка закрывает потребности в серьезной многозадачности, когда одновременно открыты десятки вкладок браузера, мессенджеры и профессиональный софт, и при этом оставляет запас для будущих требований программ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM для настольных компьютеров. Это поколение остается актуальным и сбалансированным по цене и производительности для большинства современных платформ на процессорах Intel и AMD. Важно помнить, что физически и электрически память DDR4 несовместима со слотами под устаревшую DDR3 или новейшую DDR5, поэтому ключевым условием установки является наличие материнской платы, поддерживающей именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке — это решение для систем, где важна не только скорость, но и большое пространство для данных. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени рендера в творческих приложениях. В комбинации с большим объемом такая частота позволяет обрабатывать больше данных за единицу времени, снижая вероятность возникновения узких мест, особенно при работе с программами, активно использующими оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги данного модуля являются частью сбалансированной заводской настройки, обеспечивающей стабильную работу на заявленной частоте. Для её достижения, скорее всего, потребуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Этот профиль автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение для режима 3200 МГц обычно составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует энергоэффективности и умеренному тепловыделению.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для процессоров AM4 и AM5 с поддержкой DDR4). Однако достижение частоты 3200 МГц гарантировано только при использовании с процессорами и материнскими платами, официально поддерживающими такой режим. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновите BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти от Samsung, судя по обозначению, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это означает минимальную высоту планки, что полностью исключает потенциальные конфликты с установкой даже самых крупных башенных или СЖО-кулеров для процессора. Такое решение идеально для компактных сборок и систем, где приоритетом является надежность и совместимость, а не декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Если вы планируете сборку двухканальной системы, потребуется приобрести второй такой же модуль. Смешивание этого модуля с другими по объему, частоте или таймингам может привести к нестабильной работе или снижению эффективной частоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание перед покупкой следует уделить проверке совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4 и поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте, а процессор — работу на частоте 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной частоте почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS. Этот модуль оптимально подойдет для создания мощной рабочей станции или игровой системы с большим объемом памяти. Если ваша задача — максимальная производительность в играх на высоких частотах кадров, возможно, стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объема с более агрессивными таймингами. Если же вам нужен максимальный объем для профессиональных задач при ограниченном бюджете или вы планируете постепенный апгрейд, одиночная планка на 32 ГБ — разумное и перспективное решение.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужен значительный запас оперативной памяти для работы с ресурсоемкими приложениями. Он станет отличным выбором для апгрейда игрового ПК или рабочей станции, обеспечивая комфортную работу с тяжелыми проектами в программах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных или виртуальных машинах. Такая планка закрывает потребности в серьезной многозадачности, когда одновременно открыты десятки вкладок браузера, мессенджеры и профессиональный софт, и при этом оставляет запас для будущих требований программ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM для настольных компьютеров. Это поколение остается актуальным и сбалансированным по цене и производительности для большинства современных платформ на процессорах Intel и AMD. Важно помнить, что физически и электрически память DDR4 несовместима со слотами под устаревшую DDR3 или новейшую DDR5, поэтому ключевым условием установки является наличие материнской платы, поддерживающей именно этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке — это решение для систем, где важна не только скорость, но и большое пространство для данных. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, скорости загрузки уровней в играх и времени рендера в творческих приложениях. В комбинации с большим объемом такая частота позволяет обрабатывать больше данных за единицу времени, снижая вероятность возникновения узких мест, особенно при работе с программами, активно использующими оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги данного модуля являются частью сбалансированной заводской настройки, обеспечивающей стабильную работу на заявленной частоте. Для её достижения, скорее всего, потребуется активация профиля Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Этот профиль автоматически применяет необходимые настройки частоты, таймингов и напряжения, избавляя пользователя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение для режима 3200 МГц обычно составляет стандартные для DDR4 1.35 В, что способствует энергоэффективности и умеренному тепловыделению.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700 и новее) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для процессоров AM4 и AM5 с поддержкой DDR4). Однако достижение частоты 3200 МГц гарантировано только при использовании с процессорами и материнскими платами, официально поддерживающими такой режим. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и при необходимости обновите BIOS до актуальной версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти от Samsung, судя по обозначению, выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без массивных радиаторов. Это означает минимальную высоту планки, что полностью исключает потенциальные конфликты с установкой даже самых крупных башенных или СЖО-кулеров для процессора. Такое решение идеально для компактных сборок и систем, где приоритетом является надежность и совместимость, а не декоративная подсветка.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае товар представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости работы с памятью, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Если вы планируете сборку двухканальной системы, потребуется приобрести второй такой же модуль. Смешивание этого модуля с другими по объему, частоте или таймингам может привести к нестабильной работе или снижению эффективной частоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание перед покупкой следует уделить проверке совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4 и поддерживает модули объемом 32 ГБ в одном слоте, а процессор — работу на частоте 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной частоте почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS. Этот модуль оптимально подойдет для создания мощной рабочей станции или игровой системы с большим объемом памяти. Если ваша задача — максимальная производительность в играх на высоких частотах кадров, возможно, стоит рассмотреть комплект из двух планок меньшего объема с более агрессивными таймингами. Если же вам нужен максимальный объем для профессиональных задач при ограниченном бюджете или вы планируете постепенный апгрейд, одиночная планка на 32 ГБ — разумное и перспективное решение.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...