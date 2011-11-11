Память DDR3L Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G1600L81)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 156444
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1 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
40
Описание товара Память DDR3L Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G1600L81)
DRAM DDR3 UDIMM серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Память соответствует стандарту DDR3L Low Voltage с напряжением 1,35В. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3L серии SL – идеальный вариант для обновления ПК.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
DRAM DDR3 UDIMM серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Память соответствует стандарту DDR3L Low Voltage с напряжением 1,35В. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3L серии SL – идеальный вариант для обновления ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Память DDR3L Patriot 4Gb Signature Line (PSD34G1600L81) - этот товар вы можете купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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