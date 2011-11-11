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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01) купить с доставкой в Москве
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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01)

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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11-28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621963
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Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01)
2 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
40

Описание товара Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для владельцев ноутбуков или компактных настольных систем, которым необходим недорогой, но ощутимый апгрейд производительности. Она предназначена для решения повседневных задач: комфортной работы с документами и браузером с множеством вкладок, просмотра видео в высоком качестве и использования нетребовательных приложений. Модуль объёмом 8 ГБ позволит избавиться от подтормаживаний при многозадачности на старых системах, но для современных игр или профессионального монтажа видео стоит рассматривать более современные поколения памяти и больший суммарный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его исключительное предназначение для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Он использует устаревшее, но всё ещё распространённое поколение DDR3, которое физически и электрически несовместимо со слотами для DDR4 или DDR5. Это поколение было стандартом для платформ Intel начиная со второго поколения Core (Sandy Bridge) и заканчивая четвёртым (Haswell), а также для многих процессоров AMD тех лет.

Объём, частота и реальная производительность

Ёмкость модуля в 8 ГБ является хорошим шагом для модернизации устаревших систем, где часто установлено всего 4 ГБ или две планки по 2 ГБ. Частота 1600 МГц соответствует типичной для большинства ноутбуков с поддержкой DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для штатных операций. В реальных сценариях это ускорит загрузку системы, переключение между программами и общую отзывчивость, но не даст значимого прироста в современных играх, где критична скорость более новых стандартов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

В ноутбучных модулях DDR3 параметры таймингов, как правило, фиксированы и автоматически определяются системой. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения и составляет 1.5 В. Данная память не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, её частота и тайминги работают на штатных настройках, которые заложены в SPD. Это типично для апгрейд-ориентированных решений, где главная цель - стабильная работа и совместимость, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Ключевое условие для установки - наличие на материнской плате свободного слота SO-DIMM, поддерживающего именно DDR3. Модуль совместим с огромным парком ноутбуков и системных плат, выпущенных примерно в период с 2010 по 2015 год. Перед покупкой крайне важно точно определить поколение уже установленной памяти, так как установка DDR3 в слот для DDR4 (или наоборот) физически невозможна и может привести к повреждению.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучных модулей, где пространство для воздушного потока сильно ограничено, а тепловыделение DDR3 на штатных частотах не является критичным. Отсутствие массивного охлаждения гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и не создаёт проблем при установке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну отдельную планку объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных (или максимально похожих по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашей системе уже есть одна планка, для идеальной совместимости лучше подбирать модель с такими же частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая привязка к поколению DDR3. Убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата использует именно эту память. Важно понимать, что это решение для апгрейда старых систем, а не для сборки нового компьютера. При выборе ориентируйтесь на текущий объём ОЗУ в системе и ваши задачи: для офисной работы и интернета 8 ГБ часто достаточно, для более требовательных сценариев может понадобиться комплект из двух планок на общий объём 16 ГБ, если платформа это поддерживает.

Отзывы о товаре Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11-28
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти отлично подойдёт для владельцев ноутбуков или компактных настольных систем, которым необходим недорогой, но ощутимый апгрейд производительности. Она предназначена для решения повседневных задач: комфортной работы с документами и браузером с множеством вкладок, просмотра видео в высоком качестве и использования нетребовательных приложений. Модуль объёмом 8 ГБ позволит избавиться от подтормаживаний при многозадачности на старых системах, но для современных игр или профессионального монтажа видео стоит рассматривать более современные поколения памяти и больший суммарный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, что означает его исключительное предназначение для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Он использует устаревшее, но всё ещё распространённое поколение DDR3, которое физически и электрически несовместимо со слотами для DDR4 или DDR5. Это поколение было стандартом для платформ Intel начиная со второго поколения Core (Sandy Bridge) и заканчивая четвёртым (Haswell), а также для многих процессоров AMD тех лет.

Объём, частота и реальная производительность

Ёмкость модуля в 8 ГБ является хорошим шагом для модернизации устаревших систем, где часто установлено всего 4 ГБ или две планки по 2 ГБ. Частота 1600 МГц соответствует типичной для большинства ноутбуков с поддержкой DDR3 и обеспечивает достаточную пропускную способность для штатных операций. В реальных сценариях это ускорит загрузку системы, переключение между программами и общую отзывчивость, но не даст значимого прироста в современных играх, где критична скорость более новых стандартов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

В ноутбучных модулях DDR3 параметры таймингов, как правило, фиксированы и автоматически определяются системой. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения и составляет 1.5 В. Данная память не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, её частота и тайминги работают на штатных настройках, которые заложены в SPD. Это типично для апгрейд-ориентированных решений, где главная цель - стабильная работа и совместимость, а не экстремальная производительность.

Совместимость с платформой

Ключевое условие для установки - наличие на материнской плате свободного слота SO-DIMM, поддерживающего именно DDR3. Модуль совместим с огромным парком ноутбуков и системных плат, выпущенных примерно в период с 2010 по 2015 год. Перед покупкой крайне важно точно определить поколение уже установленной памяти, так как установка DDR3 в слот для DDR4 (или наоборот) физически невозможна и может привести к повреждению.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучных модулей, где пространство для воздушного потока сильно ограничено, а тепловыделение DDR3 на штатных частотах не является критичным. Отсутствие массивного охлаждения гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и не создаёт проблем при установке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну отдельную планку объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить два идентичных (или максимально похожих по характеристикам) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашей системе уже есть одна планка, для идеальной совместимости лучше подбирать модель с такими же частотой, таймингами и объёмом.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - строгая привязка к поколению DDR3. Убедитесь, что ваш ноутбук или материнская плата использует именно эту память. Важно понимать, что это решение для апгрейда старых систем, а не для сборки нового компьютера. При выборе ориентируйтесь на текущий объём ОЗУ в системе и ваши задачи: для офисной работы и интернета 8 ГБ часто достаточно, для более требовательных сценариев может понадобиться комплект из двух планок на общий объём 16 ГБ, если платформа это поддерживает.

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Отзывы


Оперативная память CBR DDR3 SODIMM 8GB 1600MHz (CD3-SS08G16M11-01) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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