Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MHz (PVS464G320C6K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 64Gb (32Gbx2) 3200MHz (PVS464G320C6K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ идеально подходит для профессиональных рабочих станций и энтузиастов, чьи задачи требуют обработки огромных массивов данных. Он закроет потребности в ресурсоемком 3D-рендеринге, монтаже видео в высоком разрешении, работе с виртуальными машинами и сложными инженерными проектами. Для повседневной многозадачности или игр этот объем является избыточным, поэтому модули ориентированы на пользователей, для которых стабильность и большой объем памяти критически важны.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Это память форм-фактора DIMM, предназначенная исключительно для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что физически и электрически она несовместима со слотами для DDR3, DDR5 или ноутбучными SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между высокой пропускной способностью и доступной ценой для данного объема. В задачах рендеринга и монтажа такой объем позволит загружать проекты целиком, минимизируя обращение к медленному накопителю, а частота ускорит обмен данными с процессором, сокращая время финального расчета.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют обозначение CL16, что указывает на хорошую латентность для частоты 3200 МГц, обеспечивая быстрый отклик в связке с высокой пропускной способностью. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение обычно повышено до уровня, необходимого для стабильной работы на таких параметрах.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии и выше). Перед покупкой стоит уточнить в спецификациях материнской платы максимально поддерживаемый объем на канал, так как не все платы старых поколений корректно работают с модулями по 32 ГБ.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже под длительной нагрузкой, способствуя стабильности. Их дизайн лаконичен и лишен подсветки, что делает комплект отличным выбором для строгих рабочих сборок или систем, где приоритетом является надежность, а не визуальные эффекты. Высота планок стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установив планки в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием, например, A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, но смешивание с модулями других характеристик может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это проверка совместимости вашей материнской платы с модулями объемом 32 ГБ каждый, особенно на платформах Intel 8-го/9-го поколения или AMD Ryzen первого поколения. Убедитесь, что в BIOS установлена последняя версия. Этот комплект оптимален для пользователей, которым критически необходим большой объем для профессиональных задач, а не максимальная частота для игр. Если ваша работа не требует 64 ГБ, можно рассмотреть комплекты меньшего объема с более высокой частотой или низкими таймингами для лучшего баланса цены и производительности.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ идеально подходит для профессиональных рабочих станций и энтузиастов, чьи задачи требуют обработки огромных массивов данных. Он закроет потребности в ресурсоемком 3D-рендеринге, монтаже видео в высоком разрешении, работе с виртуальными машинами и сложными инженерными проектами. Для повседневной многозадачности или игр этот объем является избыточным, поэтому модули ориентированы на пользователей, для которых стабильность и большой объем памяти критически важны.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями. Это память форм-фактора DIMM, предназначенная исключительно для установки в настольные компьютеры. Важно помнить, что физически и электрически она несовместима со слотами для DDR3, DDR5 или ноутбучными SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает отличный баланс между высокой пропускной способностью и доступной ценой для данного объема. В задачах рендеринга и монтажа такой объем позволит загружать проекты целиком, минимизируя обращение к медленному накопителю, а частота ускорит обмен данными с процессором, сокращая время финального расчета.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти имеют обозначение CL16, что указывает на хорошую латентность для частоты 3200 МГц, обеспечивая быстрый отклик в связке с высокой пропускной способностью. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение обычно повышено до уровня, необходимого для стабильной работы на таких параметрах.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии и выше). Перед покупкой стоит уточнить в спецификациях материнской платы максимально поддерживаемый объем на канал, так как не все платы старых поколений корректно работают с модулями по 32 ГБ.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже под длительной нагрузкой, способствуя стабильности. Их дизайн лаконичен и лишен подсветки, что делает комплект отличным выбором для строгих рабочих сборок или систем, где приоритетом является надежность, а не визуальные эффекты. Высота планок стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством процессорных кулеров.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установив планки в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием, например, A2 и B2), вы активируете двухканальный режим, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой. Для дальнейшего расширения до 128 ГБ рекомендуется приобрести идентичный комплект, но смешивание с модулями других характеристик может привести к нестабильной работе.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это проверка совместимости вашей материнской платы с модулями объемом 32 ГБ каждый, особенно на платформах Intel 8-го/9-го поколения или AMD Ryzen первого поколения. Убедитесь, что в BIOS установлена последняя версия. Этот комплект оптимален для пользователей, которым критически необходим большой объем для профессиональных задач, а не максимальная частота для игр. Если ваша работа не требует 64 ГБ, можно рассмотреть комплекты меньшего объема с более высокой частотой или низкими таймингами для лучшего баланса цены и производительности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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