Описание товара Память оперативная DDR3 Patriot 4Gb 1333MHz (PSD34G133381)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является идеальным решением для недорогого апгрейда или сборки офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Он закрывает базовые потребности в оперативной памяти для повседневной работы в операционной системе, использования офисных пакетов, просмотра видео и веб-сёрфинга с умеренным количеством вкладок. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео и 3D-рендеринга этого объёма и скорости будет недостаточно, но он станет отличным бюджетным выбором для оживления старой системы или комплектации простого рабочего места.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR3. Это означает, что он совместим исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами под DDR3, которые были актуальны для платформ Intel начиная с LGA 1156 и AMD AM3/AM3+. Модуль выполнен в стандартном форм-факторе DIMM для настольных компьютеров, поэтому для установки в ноутбуки или компактные системы (NUC, мини-ПК) он не подходит.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ и номинальную частоту 1333 МГц. В контексте платформ DDR3 такая частота является стандартной и обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы с нетребовательными приложениями. Для типичного офисного ПК одного такого модуля может хватить, но для более отзывчивой многозадачности настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима, что ощутимо повысит быстродействие встроенной графики и общую отзывчивость системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Типичными для частоты 1333 МГц в поколении DDR3 являются тайминги на уровне CL9 или CL10, что обеспечивает предсказуемую и стабильную работу. Рабочее напряжение для большинства модулей DDR3 составляет 1.5 В, что является стандартом для этого поколения. Данная память, как правило, не поддерживает автоматические профили разгона вроде XMP и предназначена для работы на заявленных частотах в штатном режиме, что упрощает настройку системы и гарантирует совместимость даже с самыми простыми материнскими платами.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с процессорами и материнскими платами, использующими память DDR3. Ключевой момент – физическая несовместимость со слотами DDR4 или DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти. Для стабильной работы на частоте 1333 МГц практически любая плата с поддержкой DDR3 справится без проблем, обновление BIOS для этого обычно не требуется.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по всему, представляет собой классическую планку памяти без дополнительных радиаторов охлаждения. Это распространённое решение для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к сильному нагреву даже под длительной нагрузкой. Отсутствие массивного радиатора исключает потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров и позволяет использовать память в любых корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объёмом 4 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, включая встроенную графику, память рекомендуется устанавливать парами (2 модуля) в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это значительно увеличивает пропускную способность. При желании расширить объём в будущем лучше всего докупать идентичный модуль с такими же частотой и таймингами для минимизации рисков несовместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это поколение памяти DDR3, которое физически и электрически несовместимо с более новыми слотами DDR4/DDR5. Для современных сборок этот модуль не подходит. Он ориентирован на модернизацию или ремонт старых систем. Также стоит понимать, что 4 ГБ – это минимальный комфортный объём для Windows 10/11, и для многозадачности его будет мало. Оптимально рассматривать этот модуль как часть комплекта из двух планок для получения 8 ГБ в двухканальном режиме. Если ваша цель – максимально бюджетно увеличить объём ОЗУ в старой системе, это отличный вариант. Для любых новых сборок следует выбирать актуальные поколения DDR4 или DDR5.