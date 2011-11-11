Память оперативная DDR3 Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-08)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR3 Netac 8Gb 1600Mhz (NTBSD3P16SP-08)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти представляет собой отличный выбор для планомерного и недорогого апгрейда старого или офисного компьютера. Он позволит решить проблемы с недостатком оперативной памяти при работе с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательными играми. Для современных игровых сборок или рабочих станций эта память уже не подходит, но станет удачным приобретением для оживления систем на платформе предыдущих поколений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR3, что сразу определяет его совместимость только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими именно это поколение памяти. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, то есть предназначена для установки исключительно в настольные персональные компьютеры, и физически не подойдёт для ноутбуков, где используются более компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для систем на DDR3 является значительным шагом вперёд по сравнению с типичными для той эпохи 4 ГБ. Частота в 1600 МГц является распространённой и сбалансированной для данного стандарта, обеспечивая достаточную пропускную способность для комфортной повседневной работы. Такой тандем объёма и скорости заметно повысит отзывчивость системы при переключении между программами и загрузке уровней в старых играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Это модуль стандартной частоты с базовыми таймингами, которые обеспечивают стабильную работу без дополнительных настроек. Рабочее напряжение соответствует спецификациям DDR3, что гарантирует совместимость с большинством платформ. Стоит учитывать, что данный модуль не поддерживает технологии автоматического разгона вроде XMP, и его частота фиксирована на уровне 1600 МГц, что делает его максимально простым в установке и настройке для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го, 4-го поколений и аналогичными платформами AMD, использующими контроллер памяти DDR3. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR3, так как они не взаимозаменяемы с более новыми DDR4 и DDR5. Частота 1600 МГц поддерживается практически всеми чипсетами того времени, однако для активации полной скорости в BIOS может потребоваться выбор соответствующего профиля или ручная установка частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка выполнена в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что минимизирует возможные конфликты с установленными процессорными кулерами. Для стабильной работы на стандартной частоте 1600 МГц пассивного охлаждения на основе печатной платы и чипов вполне достаточно. Отсутствие подсветки делает модуль идеальным выбором для практичных систем, где главными приоритетами являются надёжность и низкая цена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одним отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. При дальнейшем расширении системы рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы избежать потенциальной нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поколение DDR3, которое физически и электрически не совместимо с современными платформами. Модуль подойдёт только для апгрейда существующих систем или сборки бюджетного ПК на старых, но рабочих комплектующих. При выборе ориентируйтесь на реальные потребности: для офиса и мультимедиа 8 ГБ на DDR3 часто достаточно, но для более серьёзных задач, особенно в условиях ограниченного количества слотов, стоит рассмотреть вариант покупки двух модулей сразу для двухканального режима. Этот модуль - практичное решение, когда нужен недорогой способ добавить оперативной памяти проверенному старому компьютеру.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти представляет собой отличный выбор для планомерного и недорогого апгрейда старого или офисного компьютера. Он позволит решить проблемы с недостатком оперативной памяти при работе с множеством вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательными играми. Для современных игровых сборок или рабочих станций эта память уже не подходит, но станет удачным приобретением для оживления систем на платформе предыдущих поколений.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует стандарт DDR3, что сразу определяет его совместимость только с материнскими платами и процессорами, поддерживающими именно это поколение памяти. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, то есть предназначена для установки исключительно в настольные персональные компьютеры, и физически не подойдёт для ноутбуков, где используются более компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 8 ГБ, что для систем на DDR3 является значительным шагом вперёд по сравнению с типичными для той эпохи 4 ГБ. Частота в 1600 МГц является распространённой и сбалансированной для данного стандарта, обеспечивая достаточную пропускную способность для комфортной повседневной работы. Такой тандем объёма и скорости заметно повысит отзывчивость системы при переключении между программами и загрузке уровней в старых играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Это модуль стандартной частоты с базовыми таймингами, которые обеспечивают стабильную работу без дополнительных настроек. Рабочее напряжение соответствует спецификациям DDR3, что гарантирует совместимость с большинством платформ. Стоит учитывать, что данный модуль не поддерживает технологии автоматического разгона вроде XMP, и его частота фиксирована на уровне 1600 МГц, что делает его максимально простым в установке и настройке для начинающих пользователей.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с процессорами Intel Core i-серии 2-го, 3-го, 4-го поколений и аналогичными платформами AMD, использующими контроллер памяти DDR3. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты под DDR3, так как они не взаимозаменяемы с более новыми DDR4 и DDR5. Частота 1600 МГц поддерживается практически всеми чипсетами того времени, однако для активации полной скорости в BIOS может потребоваться выбор соответствующего профиля или ручная установка частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка выполнена в классическом лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что минимизирует возможные конфликты с установленными процессорными кулерами. Для стабильной работы на стандартной частоте 1600 МГц пассивного охлаждения на основе печатной платы и чипов вполне достаточно. Отсутствие подсветки делает модуль идеальным выбором для практичных систем, где главными приоритетами являются надёжность и низкая цена.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся одним отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который может дать прирост производительности в некоторых задачах, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. При дальнейшем расширении системы рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы избежать потенциальной нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это поколение DDR3, которое физически и электрически не совместимо с современными платформами. Модуль подойдёт только для апгрейда существующих систем или сборки бюджетного ПК на старых, но рабочих комплектующих. При выборе ориентируйтесь на реальные потребности: для офиса и мультимедиа 8 ГБ на DDR3 часто достаточно, но для более серьёзных задач, особенно в условиях ограниченного количества слотов, стоит рассмотреть вариант покупки двух модулей сразу для двухканального режима. Этот модуль - практичное решение, когда нужен недорогой способ добавить оперативной памяти проверенному старому компьютеру.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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