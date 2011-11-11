Описание товара Память оперативная DDR3 Apacer 4Gb 1600MHz (AS04GFA60CATBGC/DS.04G2K.KAM)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным выбором для бюджетной модернизации старого настольного компьютера или сборки недорогой офисной и домашней системы. Он подходит для базовых задач: работа с документами и электронной почтой, веб-серфинг с несколькими вкладками, просмотр видео и запуск нетребовательных приложений. Комплект из одного модуля на 4 ГБ является минимально достаточным решением для операционных систем Windows 10 или Linux, но для комфортной многозадачности или игр последних лет потребуется установка второй такой же планки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в стандарте DDR3, что означает совместимость с процессорами и материнскими платами, выпущенными в эпоху платформ Intel LGA 1155/1150/1151 (первые поколения) и AMD AM3/AM3+/FM2. Он использует форм-фактор 240-контактного DIMM и физически подходит только для слотов DDR3 в настольных ПК, установить его в слот для DDR4 или DDR5, а также в ноутбучный SO-DIMM слот невозможно. Это проверенный и доступный тип памяти для апгрейда систем, выпущенных примерно с 2007 по 2015 год.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является распространённым стандартом для модулей DDR3. Рабочая частота в 1600 МГц обеспечивает достаточную для повседневных задач пропускную способность. В одноканальном режиме (одна планка) производительность будет ограничена, но для офисной работы её хватит. Для ощутимого прироста скорости в играх или при одновременной работе с несколькими программами критически важна активация двухканального режима путём установки второго идентичного модуля, что позволит системе эффективнее работать с данными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартные тайминги для данной частоты, такие как CL11, определяют задержки при обращении к данным. Рабочее напряжение типично для DDR3 и составляет 1.5 В. В отличие от современных стандартов, этот модуль, как правило, не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP. Он работает на номинальной частоте 1600 МГц при активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы (например, Intel XMP Profile 1) или при ручной настройке параметров, что делает его простым и предсказуемым решением без сложностей с настройкой.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат с чипсетами Intel 6/7/8/9 серий (H61, B75, H77, Z77 и др.) и AMD 700/800/900 серий для платформ AM3+. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти зависит от процессора и материнской платы; старые системы могут по умолчанию запускать память на частоте 1333 МГц. Для выхода на полные 1600 МГц может потребоваться активация профиля в BIOS или выбор соответствующего множителя. Всегда сверяйте спецификации вашей материнской платы на предмет поддержки именно модулей DDR3.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Такое решение снижает общую высоту планки, полностью исключая риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие массивного радиатора для памяти с частотой 1600 МГц и напряжением 1.5 В является оправданным, так как тепловыделение невелико и пассивного охлаждения от воздушного потока внутри корпуса более чем достаточно для стабильной работы даже при длительной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала платформы и значительного повышения производительности (особенно в интегрированной графике и приложениях, чувствительных к пропускной способности) настоятельно рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Смешивать этот модуль с планками других производителей, таймингов или частот можно, но это может привести к нестабильности, поэтому для расширения оптимально покупать такую же модель.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением памяти: модуль DDR3 физически и электрически несовместим со слотами DDR4 или DDR5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3. Если вы планируете апгрейд старого ПК, проверьте, сколько свободных слотов памяти на плате осталось и какую максимальную частоту и объём поддерживает ваш процессор. Этот модуль – экономичное и практичное решение для базового обновления системы, но для современных игр или профессиональных задач потребуется переход на платформы с DDR4 или DDR5 и большим объёмом оперативной памяти.