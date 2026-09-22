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Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32)

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Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716422
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32)

Для кого и под какие задачи

Комплект из четырех модулей Kingston Fury Renegade объемом 32 ГБ — отличное решение для мощной игровой системы или рабочей станции. Он идеально подходит энтузиастам, которые хотят получить максимальную отзывчивость в современных играх на высоких настройках, а также пользователям, работающим с монтажом видео, 3D-рендерингом или виртуальными машинами. Такой объем с запасом покрывает потребности даже в условиях интенсивной многозадачности с множеством фоновых приложений и вкладок браузера.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для обычных системных блоков, эти планки не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности, энергоэффективности и доступности на рынке.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей емкостью 32 ГБ собран из четырех планок по 8 ГБ каждая. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным стандартом для DDR4, ощутимо повышающим пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми 2133 или 2666 МГц. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и уменьшит время ожидания при рендере.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули характеризуются таймингами CL16, что при частоте 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальный профиль разгона в BIOS материнской платы и получить гарантированные 3200 МГц без необходимости ручных сложных настроек, что особенно удобно для пользователей, не занимающихся экстремальным оверклокингом.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и профиль XMP. Это включает в себя платформы Intel серий 600 и выше, а также AMD на базе чипсетов AM4. Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор официально поддерживают такой режим, иногда для активации XMP может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен низкопрофильным, но эффективным радиатором черного цвета из серии Fury Renegade. Он не только отводит тепло при интенсивной нагрузке, обеспечивая стабильность, но и обладает агрессивным дизайном, подчеркивающим игровую направленность сборки. Относительно небольшая высота планок снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора, что важно при заполнении всех четырех слотов на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь в виде готового комплекта из четырех идентичных модулей, эта память гарантирует их идеальную совместную работу. Установка всех четырех планок в соответствующие слоты (обычно с чередованием, как указано в руководстве к материнской плате) позволит активировать двухканальный режим с чередованием банков, что значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальным режимом. Данный комплект является завершенным решением, и дальнейшее расширение объема без замены всего набора не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это использование сразу четырех слотов на материнской плате, что в будущем не оставляет возможности для простого апгрейда без полной замены памяти. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и что их одновременное заполнение не накладывает ограничений на максимально достижимую частоту разгона. Этот комплект — оптимальный выбор для тех, кто сразу хочет получить большой и быстрый объем памяти для игр и работы, но пользователям, планирующим постепенный апгрейд, стоит рассмотреть вариант из двух модулей по 16 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Комплект из четырех модулей Kingston Fury Renegade объемом 32 ГБ — отличное решение для мощной игровой системы или рабочей станции. Он идеально подходит энтузиастам, которые хотят получить максимальную отзывчивость в современных играх на высоких настройках, а также пользователям, работающим с монтажом видео, 3D-рендерингом или виртуальными машинами. Такой объем с запасом покрывает потребности даже в условиях интенсивной многозадачности с множеством фоновых приложений и вкладок браузера.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных ПК на платформах Intel и AMD последних лет. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для обычных системных блоков, эти планки не подойдут для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM. Поколение DDR4 обеспечивает хороший баланс производительности, энергоэффективности и доступности на рынке.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект общей емкостью 32 ГБ собран из четырех планок по 8 ГБ каждая. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что является отличным стандартом для DDR4, ощутимо повышающим пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с базовыми 2133 или 2666 МГц. В играх это может вылиться в более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и уменьшит время ожидания при рендере.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули характеризуются таймингами CL16, что при частоте 3200 МГц обеспечивает хороший баланс между низкой задержкой и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных параметрах используется напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальный профиль разгона в BIOS материнской платы и получить гарантированные 3200 МГц без необходимости ручных сложных настроек, что особенно удобно для пользователей, не занимающихся экстремальным оверклокингом.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, поддерживающими DDR4 и профиль XMP. Это включает в себя платформы Intel серий 600 и выше, а также AMD на базе чипсетов AM4. Однако для стабильной работы на частоте 3200 МГц важно убедиться, что конкретная модель материнской платы и процессор официально поддерживают такой режим, иногда для активации XMP может потребоваться обновление BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен низкопрофильным, но эффективным радиатором черного цвета из серии Fury Renegade. Он не только отводит тепло при интенсивной нагрузке, обеспечивая стабильность, но и обладает агрессивным дизайном, подчеркивающим игровую направленность сборки. Относительно небольшая высота планок снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора, что важно при заполнении всех четырех слотов на материнской плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь в виде готового комплекта из четырех идентичных модулей, эта память гарантирует их идеальную совместную работу. Установка всех четырех планок в соответствующие слоты (обычно с чередованием, как указано в руководстве к материнской плате) позволит активировать двухканальный режим с чередованием банков, что значительно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальным режимом. Данный комплект является завершенным решением, и дальнейшее расширение объема без замены всего набора не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это использование сразу четырех слотов на материнской плате, что в будущем не оставляет возможности для простого апгрейда без полной замены памяти. Также убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и что их одновременное заполнение не накладывает ограничений на максимально достижимую частоту разгона. Этот комплект — оптимальный выбор для тех, кто сразу хочет получить большой и быстрый объем памяти для игр и работы, но пользователям, планирующим постепенный апгрейд, стоит рассмотреть вариант из двух модулей по 16 ГБ.

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Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3200MHz Fury Renegade Black RTL Gaming (KF432C16RB2K4/32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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