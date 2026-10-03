Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 5600Mhz (PSD532G5600K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем 32 ГБ в двухканальной конфигурации легко справляется с требовательными играми на максимальных настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях типа Adobe Premiere или Blender. Он предлагает разумный баланс между производительностью и ценой, будучи заметно быстрее базовых модулей DDR4, но не заходя в премиальный сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с современными платформами на процессорах Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эти планки физически не подойдут для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы в условиях многозадачности. Для большинства пользователей такой частоты и объема более чем достаточно для всех текущих задач, а прирост производительности в играх по сравнению со стандартными частотами DDR5 будет ощутимым, особенно в связке с мощным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленные тайминги модулей, включая латентность CL, оптимизированы для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкими задержками. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает работу памяти на частоте 5600 МГц. Для процессоров Intel это, как правило, чипсеты серии Z790, B760 и H770, а для AMD - платы на чипсетах X670 и B650. Также рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует долговременной стабильности и может открывать небольшой запас для ручного разгона. Высота модулей стандартна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, а лаконичный дизайн без подсветки делает память универсальным выбором для любых сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4: модули DDR5 физически не устанавливаются в старые слоты. Убедитесь, что ваша система изначально построена под этот стандарт. Хотя память поддерживает XMP, стабильность работы на заявленной частоте также зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Для апгрейда существующей системы DDR5 рекомендуется покупать идентичный комплект, так как смешивание модулей разных производителей или с разными таймингами может привести к нестабильной работе на более низких частотах.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 отлично подойдет для сборки современного игрового ПК или производительной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Общий объем 32 ГБ в двухканальной конфигурации легко справляется с требовательными играми на максимальных настройках, параллельной работой в десятках вкладок браузера и тяжелых приложениях типа Adobe Premiere или Blender. Он предлагает разумный баланс между производительностью и ценой, будучи заметно быстрее базовых модулей DDR4, но не заходя в премиальный сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют новейший стандарт DDR5, что обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с современными платформами на процессорах Intel Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и эти планки физически не подойдут для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы в условиях многозадачности. Для большинства пользователей такой частоты и объема более чем достаточно для всех текущих задач, а прирост производительности в играх по сравнению со стандартными частотами DDR5 будет ощутимым, особенно в связке с мощным процессором.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Заявленные тайминги модулей, включая латентность CL, оптимизированы для работы на частоте 5600 МГц, обеспечивая хороший баланс между высокой скоростью передачи данных и низкими задержками. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы. Это избавляет от необходимости ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5 и официально поддерживает работу памяти на частоте 5600 МГц. Для процессоров Intel это, как правило, чипсеты серии Z790, B760 и H770, а для AMD - платы на чипсетах X670 и B650. Также рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, особенно под длительной нагрузкой. Это способствует долговременной стабильности и может открывать небольшой запас для ручного разгона. Высота модулей стандартна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, а лаконичный дизайн без подсветки делает память универсальным выбором для любых сборок, где важна функциональность, а не RGB-эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что сразу позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации двухканального режима необходимо установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это необратимая несовместимость с платформами DDR4: модули DDR5 физически не устанавливаются в старые слоты. Убедитесь, что ваша система изначально построена под этот стандарт. Хотя память поддерживает XMP, стабильность работы на заявленной частоте также зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора. Для апгрейда существующей системы DDR5 рекомендуется покупать идентичный комплект, так как смешивание модулей разных производителей или с разными таймингами может привести к нестабильной работе на более низких частотах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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