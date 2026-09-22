Описание товара Оперативная память Netac DDR4 8GB 3600MHz Shadow S (NTSSD4P36SP-08W)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти предназначен для пользователей, которым требуется быстрое и отзывчивое поведение системы в повседневных задачах и играх. Он является отличным выбором для апгрейда старого компьютера на базе DDR4 или для сборки нового недорогого, но производительного ПК, где важен баланс между скоростью и стоимостью. С объёмом 8 ГБ он уверенно справится с играми на средних настройках, работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательным творческим софтом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти формата DDR4, который устанавливается исключительно в материнские платы с соответствующими слотами DIMM для настольных компьютеров. Это поколение предлагает более высокую эффективную частоту и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3, но не совместимо с платформами для новейшей DDR5 или старыми для DDR3. Форм-фактор DIMS исключает установку в ноутбуки, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 гигабайт, что является оптимальным базовым уровнем для современных систем. Заявленная частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на процессорах AMD Ryzen, и ускоряет отклик системы в многозадачных сценариях. Для получения максимального эффекта от такой частоты рекомендуется использовать модуль в паре с идентичным для активации двухканального режима, что удвоит скорость обмена данными.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для стабильной работы на высокой частоте 3600 МГц модуль использует повышенное напряжение, обычно в районе 1.35 В, и определённые тайминги задержек. Поддержка технологии Intel XMP (Extreme Memory Profile) позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона. Это гарантирует выход на заявленную скорость без глубокого погружения в настройки, однако итоговая стабильность зависит от возможностей конкретной материнской платы и процессора.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с большинством современных платформ, использующих память DDR4: это процессоры Intel Core 10-го, 11-го и более старых поколений, а также AMD Ryzen серий 2000, 3000, 5000 и новее. Важно помнить, что поддержка частоты 3600 МГц не является гарантированной для всех материнских плат, особенно для бюджетных чипсетов; перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых частот в спецификациях вашей платы. Также для корректной работы на высоких частотах с процессорами AMD Ryzen может потребоваться актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён алюминиевым радиатором серии Shadow S, который не только придаёт памяти стильный внешний вид, но и способствует отводу тепла при длительной работе на высоких частотах. Это обеспечивает дополнительную стабильность, особенно при использовании профиля XMP. Конструкция радиатора относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора при установке в ближайший к нему слот.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность встроенной графики и в ресурсоёмких приложениях, необходимо приобрести два идентичных модуля и установить их в слоты, указанные в руководстве к материнской плате. Если вы планируете в будущем расширить объём, стоит сразу покупать парный комплект или быть готовым к потенциальной несовместимости при смешивании модулей от разных партий или с разными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный режим работы при покупке одной планки, что не раскрывает потенциал современных процессоров. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и официально поддерживает частоты до 3600 МГц, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2666 МГц. Этот модуль оптимально подойдёт тем, кто собирает бюджетную игровую или рабочую систему с расчётом на быстрый двухканальный режим, для чего потребуется вторая такая же планка. Если же вам нужен сразу большой объём для монтажа или работы с виртуальными машинами, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей по 16 ГБ.