Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 3200MHz pc-25600 (R948G3206U2S-UO) oem

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память разработана в рамках партнерской программы AMD, что делает ее отличным выбором для сборки и апгрейда персональных компьютеров на базе платформ Ryzen. Она идеально подойдет для создания сбалансированной игровой или рабочей системы, где требуется высокая отзывчивость в играх и приложениях при разумном бюджете. Объема в 8 ГБ будет достаточно для комфортной работы с офисными пакетами, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр, однако для современных AAA-проектов, профессионального монтажа или работы с виртуальными машинами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модель большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Данное поколение памяти является актуальным для большинства современных настольных ПК. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для классических системных блоков, и эта планка физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим базовым уровнем для многих задач. Номинальная частота работы памяти равна 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность (PC-25600). Для процессоров AMD Ryzen именно такая частота часто является оптимальной точкой, обеспечивающей значительный прирост производительности в играх и приложениях благодаря более эффективной работе с контроллером памяти Infinity Fabric, по сравнению со стандартными частотами вроде 2133 или 2666 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги для этой OEM-модели могут варьироваться, но типичные значения для частоты 3200 МГц находятся в районе CL16-18-18 или схожих. Эти задержки в паре с частотой определяют итоговую латентность и скорость отклика памяти. Рабочее напряжение, скорее всего, соответствует стандартному для DDR4 уровню в 1.2 В, что способствует стабильности и невысокому тепловыделению. Ключевой особенностью является поддержка профиля AMD Extended Profiles for Overclocking (AMD Memory Profile), который упрощает настройку до заявленных 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Память сертифицирована для совместной работы с процессорами и платформами AMD, что гарантирует высокий уровень совместимости с материнскими платами на чипсетах A320, B450, B550, X470, X570 и новее для настольных ПК. Однако важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через профиль AMP/XMP материнская плата и процессор должны её официально поддерживать. Также необходимо проверить максимально поддерживаемый объем памяти и частоту для конкретной модели материнской платы и установленной версии BIOS, особенно при апгрейде старых систем.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к OEM-поставкам и, как правило, не оснащена декоративным радиатором, представляя собой плату с чипами памяти в классическом низкопрофильном исполнении. Это является преимуществом для компактных сборок и при установке массивных башенных кулеров процессора, так как исключает риск механического конфликта. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для работы на штатных частотах и напряжении, поскольку тепловыделение модулей DDR4 на этих параметрах остается невысоким.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, настоятельно рекомендуется приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно с чередованием цвета). Это даст существенный прирост производительности в играх и ресурсоемких приложениях по сравнению с одноканальным режимом. В дальнейшем систему можно расширить, добавив еще одну или три таких же планки, но для оптимальной стабильности все модули в каналах должны быть идентичными.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти несовместимы между собой физически и электрически. Учитывайте, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц потребуется активировать профиль AMP/XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте (часто 2133 или 2400 МГц). Данная модель оптимальна для тех, кто собирает или обновляет ПК на базе AMD и ищет надежную, сертифицированную память с хорошим балансом цены и производительности без излишеств в виде радиаторов или подсветки. Если ваши задачи выходят за рамки базовых, сразу планируйте покупку двух модулей для двухканального режима.