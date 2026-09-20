Память оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black RGB XMP CL40 64Gb PC41600, 5200Mhz, (KF552C40BBAK2-64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston FURY Beast Black RGB XMP CL40 64Gb PC41600, 5200Mhz, (KF552C40BBAK2-64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи требуют не только высокой скорости, но и большого объёма оперативной памяти. Он станет отличным выбором для мощных игровых систем, где одновременно с игрой запущены стриминг, мессенджеры и браузер с множеством вкладок, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с огромными базами данных. Для офисной или бюджетной домашней машины такой объём избыточен, а вот для апгрейда современной платформы под серьёзные вычислительные нагрузки он закрывает потребности с большим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, имеющими соответствующие слоты для DDR5. Установить их в разъёмы для DDR4 или в ноутбук физически невозможно, поэтому проверка поколения памяти при покупке критически важна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет работать с тяжёлыми профессиональными приложениями, не опасаясь нехватки памяти, и будучи открытым для многолетнего апгрейда. Заявленная частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при активной многозадачности и сокращает время рендеринга в профессиональных пакетах по сравнению с более медленными модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на таких частотах. В паре с частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно 1.25 В) в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 5200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z790/B760 или AMD X670/B650), и актуальная версия BIOS. В базовом режиме память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных нагрузках, но и гармонично вписываются в дизайн большинства сборок. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, управляемая как кнопкой на самой памяти, так и через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы синхронизации от производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие).
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок (Kit of 2), что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность. Для его активации планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты). Докупать отдельные модули для расширения не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор и чипсет поддерживают работу памяти на частоте 5200 МГц через XMP. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК для игр, стриминга и работы с медиаконтентом и хочет получить большой объём и хорошую скорость из коробки. Если ваша основная задача - максимальный FPS в самых требовательных играх, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами, но для сбалансированной рабочей станции данный вариант подходит идеально.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 объёмом 64 ГБ создан для пользователей, чьи задачи требуют не только высокой скорости, но и большого объёма оперативной памяти. Он станет отличным выбором для мощных игровых систем, где одновременно с игрой запущены стриминг, мессенджеры и браузер с множеством вкладок, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с огромными базами данных. Для офисной или бюджетной домашней машины такой объём избыточен, а вот для апгрейда современной платформы под серьёзные вычислительные нагрузки он закрывает потребности с большим запасом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и эффективность. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно с настольными материнскими платами, имеющими соответствующие слоты для DDR5. Установить их в разъёмы для DDR4 или в ноутбук физически невозможно, поэтому проверка поколения памяти при покупке критически важна.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ ОЗУ. Такой объём позволяет работать с тяжёлыми профессиональными приложениями, не опасаясь нехватки памяти, и будучи открытым для многолетнего апгрейда. Заявленная частота 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при активной многозадачности и сокращает время рендеринга в профессиональных пакетах по сравнению с более медленными модулями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным для модулей DDR5 начального и среднего уровня на таких частотах. В паре с частотой 5200 МГц это обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения (обычно 1.25 В) в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 5200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z790/B760 или AMD X670/B650), и актуальная версия BIOS. В базовом режиме память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые не только улучшают теплоотвод при длительных нагрузках, но и гармонично вписываются в дизайн большинства сборок. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, управляемая как кнопкой на самой памяти, так и через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или совместимые системы синхронизации от производителей материнских плат (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие).
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок (Kit of 2), что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность. Для его активации планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты). Докупать отдельные модули для расширения не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а процессор и чипсет поддерживают работу памяти на частоте 5200 МГц через XMP. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами башенного типа, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК для игр, стриминга и работы с медиаконтентом и хочет получить большой объём и хорошую скорость из коробки. Если ваша основная задача - максимальный FPS в самых требовательных играх, возможно, стоит рассмотреть комплекты с более низкими таймингами, но для сбалансированной рабочей станции данный вариант подходит идеально.
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