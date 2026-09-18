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Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21)

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Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21) - фото 1
Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
17-17-17
  • Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254612
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память DDR4 объёмом 16 ГБ является отличным решением для базового апгрейда существующей системы или сборки неигрового настольного компьютера. Она идеально подходит для работы в офисе, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок и работы с документами, обеспечивая достаточный запас производительности для повседневных задач. Если вам нужна надёжная и стабильная планка для замены вышедшей из строя или для недорогой модернизации домашнего ПК - этот модуль станет оптимальным выбором по соотношению объёма и цены.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение оперативной памяти с улучшенной энергоэффективностью и повышенной пропускной способностью по сравнению с DDR3. Форм-фактор - стандартный DIMM для настольных компьютеров, который физически несовместим со слотами для DDR3 или ноутбучными SO-DIMM. Это важно проверить перед покупкой, так как установить планку DDR4 можно только в материнскую плату с соответствующими слотами, поддерживающими этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный для многих задач объём в 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и сводит к минимуму подгрузку данных с медленного диска. Частота работы составляет 2400 МГц - это базовая, но вполне достаточная скорость для процессоров, которые не рассчитаны на агрессивный разгон памяти. В повседневных сценариях, таких как офисный пакет, просмотр видео или не слишком требовательные игры, прирост от более высоких частот будет малозаметен, поэтому данная частота представляет собой разумный баланс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данный модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и имеет базовые тайминги, обеспечивающие стабильность. Судя по описанию, это модуль серверного происхождения от Hewlett Packard Enterprise (HPE), и он может не поддерживать автоматические профили разгона XMP для десктопных платформ. Он рассчитан на работу на заявленной частоте 2400 МГц в режиме JEDEC, что гарантирует совместимость с широким кругом систем без необходимости настройки в BIOS, но не предполагает простого разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4, и процессорами Intel или AMD соответствующих поколений. Однако, будучи серверным компонентом (об этом говорит маркировка HPE и номер 805349-B21), его совместимость с потребительскими материнскими платами не является гарантированной на 100% и требует уточнения. Перед покупкой крайне рекомендуется проверить списки совместимости (QVL) вашей материнской платы или убедиться, что она корректно работает с памятью без XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по всему, данный модуль памяти не оснащён декоративными радиаторами, что типично для серверных и офисных решений. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в корпусе. Отсутствие радиатора не является минусом для работы на частоте 2400 МГц и стандартном напряжении, так как тепловыделение в таком режиме невелико. Подсветка также отсутствует, что соответствует строгому и функциональному дизайну.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете расширять объём в будущем, для максимальной стабильности рекомендуется искать точно такую же модель. Смешивание этого модуля с другими, даже с похожими характеристиками, может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс данной памяти - её серверное происхождение, что может повлиять на совместимость с обычными материнскими платами для десктопов. На неё, вероятно, не распространяется гарантия для розничных продуктов, и она может не поддерживать XMP. Этот модуль оптимален для тех, кто точно знает, что их система с ним работает, или для сборки недорогого ПК, где стабильность на базовых настройках важнее разгона. Если же вам нужна гарантированная совместимость с игровой платформой и простой разгон через XMP, лучше рассмотреть память от розничных брендов, чьи модели есть в QVL вашей платы.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 HPE 16Gb 2400MHz (805349-B21)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память DDR4 объёмом 16 ГБ является отличным решением для базового апгрейда существующей системы или сборки неигрового настольного компьютера. Она идеально подходит для работы в офисе, учёбы, веб-серфинга с множеством вкладок и работы с документами, обеспечивая достаточный запас производительности для повседневных задач. Если вам нужна надёжная и стабильная планка для замены вышедшей из строя или для недорогой модернизации домашнего ПК - этот модуль станет оптимальным выбором по соотношению объёма и цены.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение оперативной памяти с улучшенной энергоэффективностью и повышенной пропускной способностью по сравнению с DDR3. Форм-фактор - стандартный DIMM для настольных компьютеров, который физически несовместим со слотами для DDR3 или ноутбучными SO-DIMM. Это важно проверить перед покупкой, так как установить планку DDR4 можно только в материнскую плату с соответствующими слотами, поддерживающими этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает значительный для многих задач объём в 16 ГБ, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и сводит к минимуму подгрузку данных с медленного диска. Частота работы составляет 2400 МГц - это базовая, но вполне достаточная скорость для процессоров, которые не рассчитаны на агрессивный разгон памяти. В повседневных сценариях, таких как офисный пакет, просмотр видео или не слишком требовательные игры, прирост от более высоких частот будет малозаметен, поэтому данная частота представляет собой разумный баланс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данный модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и имеет базовые тайминги, обеспечивающие стабильность. Судя по описанию, это модуль серверного происхождения от Hewlett Packard Enterprise (HPE), и он может не поддерживать автоматические профили разгона XMP для десктопных платформ. Он рассчитан на работу на заявленной частоте 2400 МГц в режиме JEDEC, что гарантирует совместимость с широким кругом систем без необходимости настройки в BIOS, но не предполагает простого разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4, и процессорами Intel или AMD соответствующих поколений. Однако, будучи серверным компонентом (об этом говорит маркировка HPE и номер 805349-B21), его совместимость с потребительскими материнскими платами не является гарантированной на 100% и требует уточнения. Перед покупкой крайне рекомендуется проверить списки совместимости (QVL) вашей материнской платы или убедиться, что она корректно работает с памятью без XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по всему, данный модуль памяти не оснащён декоративными радиаторами, что типично для серверных и офисных решений. Это делает планку низкопрофильной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в корпусе. Отсутствие радиатора не является минусом для работы на частоте 2400 МГц и стандартном напряжении, так как тепловыделение в таком режиме невелико. Подсветка также отсутствует, что соответствует строгому и функциональному дизайну.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка второй идентичной планки в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). Если вы планируете расширять объём в будущем, для максимальной стабильности рекомендуется искать точно такую же модель. Смешивание этого модуля с другими, даже с похожими характеристиками, может привести к нестабильной работе.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс данной памяти - её серверное происхождение, что может повлиять на совместимость с обычными материнскими платами для десктопов. На неё, вероятно, не распространяется гарантия для розничных продуктов, и она может не поддерживать XMP. Этот модуль оптимален для тех, кто точно знает, что их система с ним работает, или для сборки недорогого ПК, где стабильность на базовых настройках важнее разгона. Если же вам нужна гарантированная совместимость с игровой платформой и простой разгон через XMP, лучше рассмотреть память от розничных брендов, чьи модели есть в QVL вашей платы.

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