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Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)

21 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 1
Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 2
Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 3
Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 510 руб. 
Начислим 361 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 495450
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Загружаем...
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Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)
22 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят получить стабильный и быстрый отклик системы в повседневных задачах и играх. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга на популярных разрешениях, работы с большим количеством вкладок в браузере, офисными пакетами и даже для лёгкого монтажа видео или обработки фотографий. Если вы собираете бюджетный или среднебюджетный ПК для дома или офиса, эта память станет надёжным выбором, закрывающим основные потребности без переплаты за экстремальные скорости или избыточный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Это значит, что память подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, которые используются в платформах Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen начиная с первого поколения. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных систем требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – оптимальный объём для большинства современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях. В повседневном использовании, будь то переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, вы ощутите плавность работы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку простой даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий для процессоров Ryzen, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты (3200 МГц) зависит от возможностей процессора и материнской платы; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная активация XMP в BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является их преимуществом для компактных сборок. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально для небольших корпусов. Отсутствие подсветки делает этот комплект практичным выбором для тех, кто ценит надёжность и ценовую доступность, а не RGB-эстетику.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно повышающий производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В дальнейшем, при желании расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для минимизации рисков нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – строгая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR3 или DDR5; физически установить модуль не получится. Также на некоторых старых или очень бюджетных материнских платах память может работать на штатной частоте 2133 МГц, пока вы не активируете профиль XMP вручную. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки нового или апгрейда существующего ПК начального и среднего уровня, где важны стабильность, достаточный объём и хорошая скорость без лишних затрат. Пользователям, занятым профессиональным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16)

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Костя С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
silin503

Достоинства:


Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Хитрый

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
тарас н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, описанию соответствует.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти предназначен для пользователей, которые хотят получить стабильный и быстрый отклик системы в повседневных задачах и играх. Объёма 16 ГБ достаточно для комфортного гейминга на популярных разрешениях, работы с большим количеством вкладок в браузере, офисными пакетами и даже для лёгкого монтажа видео или обработки фотографий. Если вы собираете бюджетный или среднебюджетный ПК для дома или офиса, эта память станет надёжным выбором, закрывающим основные потребности без переплаты за экстремальные скорости или избыточный объём.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Это значит, что память подходит только для материнских плат с соответствующими слотами DDR4, которые используются в платформах Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD Ryzen начиная с первого поколения. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных систем требуются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ – оптимальный объём для большинства современных систем. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на платформах AMD Ryzen, и на общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях. В повседневном использовании, будь то переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, вы ощутите плавность работы по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая быстрый отклик памяти на запросы процессора. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона. Это делает установку и настройку простой даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD B, X серий для процессоров Ryzen, поддерживающих DDR4. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты (3200 МГц) зависит от возможностей процессора и материнской платы; на некоторых бюджетных платах может потребоваться ручная активация XMP в BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данные модули выполнены в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является их преимуществом для компактных сборок. Такая конструкция гарантирует отсутствие конфликтов с крупными процессорными кулерами башенного типа, что особенно актуально для небольших корпусов. Отсутствие подсветки делает этот комплект практичным выбором для тех, кто ценит надёжность и ценовую доступность, а не RGB-эстетику.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, существенно повышающий производительность встроенной графики и пропускную способность подсистемы памяти. Для активации этого режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты. В дальнейшем, при желании расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для минимизации рисков нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение – строгая несовместимость с платами, рассчитанными на DDR3 или DDR5; физически установить модуль не получится. Также на некоторых старых или очень бюджетных материнских платах память может работать на штатной частоте 2133 МГц, пока вы не активируете профиль XMP вручную. Этот комплект оптимально подойдёт для сборки нового или апгрейда существующего ПК начального и среднего уровня, где важны стабильность, достаточный объём и хорошая скорость без лишних затрат. Пользователям, занятым профессиональным 3D-рендерингом или работой с огромными массивами данных, стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
ryzen 5700x3d + tuf gaming b550m-plus. Работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Костя С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает хорошо тактовая частота 2666 МГц разогнал до 3200 МГц самая низкая цена на данную оперативку почти на всех маркетплейсах
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Память рабочая, спасибо продавцу:)
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, всё работает. Товаром довольны.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
silin503

Достоинства:


Комментарий:
Память отличная, поставил - работает в связке с 7-й Рязанью 5700Х и видюхой ртх 3060.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
отлично подошло, думал, что под мою материнку не подойдёт, но все встало четко. Буду дальше улучшать свой свой ПК
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Тимофей П.

Достоинства:


Комментарий:
Заработала сразу, частоты свои на xmp профиле взяла без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий Хитрый

Достоинства:


Комментарий:
нормальный товар рекомендую .
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, запустилась без проблем, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Михаил л.

Достоинства:


Комментарий:
поставил все работает рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пришла раньше заявленного срока, без каких либо царапин и дефектов.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
тарас н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо винда обновилась все работает
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, делал UPgrade и заказал у проверенного продавца. В базе частота 2.6, но податлив разгону и вышел на частоту 3.2 без напряга.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли в отличном состоянии, все работает
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, только профиль XMP запустился после нескольких перезагрузок, сначало было стрёмно) но теперь всё пашет стресс тест стабильный
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично как и заявлено. Никаких проблем не возникло, упаковано качественно. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис О.

Достоинства:


Комментарий:
супер, берите, стиль классный, ещё возьму
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Алексей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро. Упаковано надежно. Фабричная упаковка даже не поцарапалась. ) Рекомендую. В ближайшее время займусь установкой.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро! Товар соответствует. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память! Беру не первый раз всё устраивает, даже гониться на большую частоту
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, описанию соответствует.


Память оперативная DDR4 Kingston16Gb DIMM (KF432C16BBK2/16) – стоимость товара 22510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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